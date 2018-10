Con la mira en el clásico: duelo entre Alianza Lima y San Martín fue suspendido

No se jugará. El Alianza Lima vs. San Martín por la fecha 11 del Torneo Clausura 2018 estaba programado para jugarse el próximo miércoles 31 de octubre; no obstante, duelo no se llevará acabo por falta de estadio.

Íntimos y santos iban a enfrentarse en el Estadio Nacional; sin embargo para esa fecha el Coloso de José Díaz estará en etapa de mantenimiento para el amistoso internacional de la selección peruana contra su similar de Ecuador, el 15 de noviembre.

San Martín, de local, juega habitualmente en el estadio Alberto Gallardo, pero al ser en horas de la noche el cotejo contra Alianza Lima, es imposible. La opción del Miguel Grau tomó fuerza, empero, el gramado del primer puerto está en mal estado debido a la cantidad de partidos que viene albergando.

La República pudo confirmar que partido fue suspendido y de esta manera el equipo de Pablo Bengoechea llegará con más descanso al clásico nacional contra Universitario de Deportes del próximo fin de semana. Los cremas, antes de enfrentar a su 'compadre', chocarán contra Sporting Cristal.