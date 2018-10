Racing vs San Lorenzo EN VIVO ONLINE: por la jornada 10 de la Superliga Argentina

VER EN VIVO Racing vs San Lorenzo se juega este domingo por la jornada 10 de la Superliga Argentina. Este duelo irá desde las 9:00 am (hora peruana) en el Estadio Presidente Perón. Será televisado vía TNT Sports (Argentina) y TyC Sports (Latinoamérica); además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

‘La Academia’ llega al Racing vs San Lorenzo luego de caer en la última fecha de la Superliga Argentina ante San Martín Tucumán por 2-1, sin embargo, sigue siendo el único líder del torneo con 20 unidades. No deben ceder puntos y menos en casa, ya que el Unión de Santa Fe marcha segundo con dos unidades menos.

En las cuadro anteriores fechas Racing Club de Argentina logró tres victorias consecutivas y un empate, pero eso no despinta la buena campaña de los dirigidos por Eduardo Coudet.

Al frente, los ‘Cuervos’ jugarán en calidad de visita el Racing vs San Lorenzo y llegan a este enfrentameinto luego de derrotar al San Martín de San Juan, con ese resultado se puso en el puesto 18 con 10 puntos. El cuadro dirigido por Claudio Biaggio viene desarrollando una campaña con altibajos, en sus últimos cinco encuentros por la Superliga Argentina consiguieron dos victorias, dos derrotas y un empate.

Biaggio alineará un equipo alterno en el Racing vs San Lorenzo, y es que a mitad de semana se recibirá en casa al Temperley por la Copa Argentina, y por esta razón guardará a sus titulares.

Revisando el historial de los últimos diez enfrentamientos entre los ‘Cuervos’ y ‘La Academia’ dejó el siguiente resultado: Racing Club de Argentina logró cinco victorias, mientras que San Lorenzo lo hizo en tres ocasiones, dos empates cierran las estadísticas.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Superliga Argentina, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Racing vs San Lorenzo: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina

Racing: Javier García; Renzo Saravia, Lionardo Sigali, Lucas Orbam; Marcelo Díaz, Augusto Solari, Matías Zaracho, Ricardo Centurión; Lisandro López, Jonatan Cristaldo.

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Víctor salazar, Gonzálo, Rodríguez, Fabricio Coloccini, Elías Pereyra; Gabirel Gudiño, Franco Moyano, Franco Mussis, Alexis Castro, Pablo Mouche, Nicolás Reniero.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Rancing vs San Lorenzo por la Superliga Argentina?