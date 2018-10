Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: en Clásico español por Liga Santander

VER EN VIVO FC Barcelona y Real Madrid se ven las caras este domingo 28 de octubre en el Estadio 'Camp Nou'. Una nueva edición del Clásico español arrancará desde las 10:15 am (hora peruana) por la jornada 10 de la Liga Santander. Será trasmitido vía DirecTV Sports; además podrás seguir todos los pormenores ONLINE minuto a minuto por larepublica.pe.

FC Barcelona vs Real Madrid: se paraliza el mundo

El FC Barcelona vs Real Madrid se disputará en el feudo 'blaugrana' y servirá para ver si los 'blancos' comienzan su recuperación para no alejarse demasiado del liderato.

El cuadro 'catalán' llega ligeramente mejor que el Real Madrid al duelo, aunque los 'azulgranas' tendrán que superar la ausencia de su máxima estrella, Lionel Messi.

El argentino, lesionado, no estará en el once titular del Barcelona, lo que provocará que por primera vez en diez años se dispute un 'Superclásico' ibérico sin él o Cristiano Ronaldo en el campo de juego.

Por su parte, en el equipo 'blanco' los focos estarán centrados en el banquillo, donde Julen Lopetegui se juega buena parte de su futuro al mando del Real Madrid.

Tras un inicio irregular, el Madrid debe reaccionar para recuperar el terreno perdido en la Liga Santander, donde le separan cuatro puntos del FC Barcelona.

Destacar que, aunque no estén en el césped, Cristiano Ronaldo (hoy en la Juventus de Turín) y Lionel Messi, el Clásico hispano sigue siendo un negocio redondo. El partido más seguido, con una audiencia superior a los 650 millones de personas.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Liga Santander, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo.

Buenas noches desde Barcelona 💙❤

Descansad culés... ¡Mañana os necesitamos!#ElClásico 🙌 pic.twitter.com/VYvB8AJTBo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 27, 2018

Canal para ver el Barcelona vs Real Madrid EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Relatos: Pablo Giralt

Comentarios: Juan Pablo Varsky

Reportes: Álex Candal

