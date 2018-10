La revelación del presidente del Barcelona sobre posible regreso de Neymar

Durante la última semana ha tomado con mayor fuerza el posible regreso de Neymar al FC Barcelona. Incluso, el astro brasileño del PSG viajó a España para visitar a su compatriota Arthur, que juega en el cuadro de Ernesto Valverde, y en un video de Instagram bromeó diciendo “ahora si estoy en Barcelona”.

Sin embargo, en medio de esta probable vuelta de Neymar, el presidente del Barca, Josep Maria Bartomeu desmintió esa información. "No hemos tenido ninguna llamada ni ninguna reunión. Él decidió su futuro con otro equipo, pagó la cláusula de rescisión y se fue a París. No nos gusta que los jugadores se vayan pagando la cláusula", dijo Bartomeu en una entrevista en 'Catalunya Rádio'.

La respuesta del mandamás del FC Barcelona va para los medios españoles que dieron a conocer que Neymar no estaba contento en París y que podría pegar la vuelta al equipo liderado por Lionel Messi y que además, tendría un acuerdo con PSG para salir en verano de 2019.

En ese sentido, Bartomeu reveló que no es cuestión de que él personalmente no quiera que vuelva, sino que es algo que tienen que decidir los técnicos, el secretario técnico y el director deportivo. También anunció que no ficharán a nadie durante el próximo mercado invernal, con la excepción de que Ernesto Valverde lo solicitara.

"Este año hemos hecho una plantilla más corta porque hay jugadores en el Barça B que pueden ayudar al primer equipo", añadió.

Recordemos que Neymar pagó su clausula de 222 millones de euros al FC Barcelona para fichar por el PSG.