Bayern Múnich vs Wolfsburgo EN VIVO ONLINE: chocan por la Bundesliga

Bayern Múnich tratará de reinvindicarse los últimos malos resultados cuando enfrente a Wolfsburgo a las 8:30 p.m. (hora peruana EN VIVO ONLINE EN DIRECTO) en el estadio Volkswagen Arena por la octava fecha de la Bundesliga. El partido será transmitido por Fox Sports y puedes seguir todas las incidencias en el minuto a minuto que hará Larepública.pe.

Bayern Múnich llega a este juego luego de tres partidos sin ganar en la Bundesliga, algo totalmente inusual para los ‘bávaros’, acostumbrados a arrasar en el campeonato alemán. En estos compromisos cayeron 2-0 contra Hertha Berlín y 3-0 ante Borussia Mönchengladbach, además de un empate 1-1 frente a Ausburgo.

Estos resultados han dejado a los dirigidos por el croata Niko Kovac en la séptima ubicación con 13 puntos, frenando un arranque perfecto que incluyó 4 victorias. Además en la Champions League tampoco ganaron su último juego (empate 1-1 con Ajax) por lo que de no ganar el próximo cotejo, ya se podría hablar de una crisis en el gigante alemán

Por su parte Wolfsburgo tampoco está pasando por un buen momento en el torneo alemán, y tras ganar en las primeras dos fechas, ya suma 5 juegos sin conocer la victoria (3 empates y 2 derrotas) por lo que para los ‘Lobos’ también es de suma importancia empezar a sumar los tres puntos para subir en la tabla de posiciones.

🎙️Bruno #Labbadia: "Soy un fan de la posesión de balón. Es cuestionable si vamos a ser capaces de jugar de esa manera en contra @FCBayernES, pero vamos a tratar de continuar las cosas que hemos estado haciendo en las últimas semanas. #WOBFCB pic.twitter.com/EgyqCSKYFF — VfL Wolfsburg ES (@VfLWolfsburg_ES) 18 de octubre de 2018

La última vez que se enfrentaron ambos equipos fue el pasado 17 de febrero, en el mismo escenario donde se jugará este partido. El resultado favoreció al Bayern Múnich por 2-1 sobre Wolfsburgo.

Horarios para ver el Bayern Múnich vs Wolfsburgo EN VIVO ONLINE por la Bundesliga

Honduras - 7:30 a.m.

Guatemala - 7:30 a.m.

Costa Rica - 7:30 a.m.

México - 8:30 a.m.

Perú - 8:30 a.m.

Colombia - 8:30 a.m.

Ecuador - 8:30 a.m.

Panamá - 8:30 a.m.

Bolivia - 9:30 a.m.

Venezuela - 9:30 a.m.

Paraguay - 9:30 a.m.

Argentina – 10:30 a.m.

Chile - 10:30 a.m.

Uruguay - 10:30 a.m.

Brasil - 10:30 a.m.

España - 3:30 p.m.

Canales para ver el Bayern Múnich vs Wolfsburgo EN VIVO ONLINE por la Bundesliga

Fox Sports.

Bayern Múnich vs Wolfsburgo: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Bundesliga

Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Martínez, Thiago, Robben, Ribery y Lewandowski.

Wolfsburgo: Casteels; William, Knoche, Brook, Roussillon; Tisserand, Arnold, Steffen, Brekalo, Malli y Wghrost.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Bayern Múnich vs Wolfsburgo?

Si quieres seguir en Internet el Bayern Múnich vs Wolfsburgo, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.