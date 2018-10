FIFA hace emotiva dedicatoria a la afición peruana

La selección peruana regresó a una Copa del Mundo después de 36 años, por lo que estuvo acompañado en cada momento por la afición ‘Blanquirroja’ en toda su participación en el Mundial Rusia 2018. Ante ello, la FIFA decidió darle una emotiva dedicación.

A través de su cuenta de Twitter, la organización internacional mostró la dedicatoria para la hinchada peruana junto a la de otros países.

La FIFA dedicó el viernes a los fanáticos. Además, señaló que “¿Alguien por aquí asistió al precioso Mordovia Arena de Saransk durante Rusia 2018?”.

Junto a la publicación de Twitter, la organización recordó a la afición peruana en las imágenes, con la panameña, la colombiana y la nipón.

Cabe recordar que la selección peruana jugó en ese estadio contra Dinamarca, partido que terminó en derrota por 1-0, recordado por el penal errado de Christian Cueva.

Los otros encuentros que se disputaron en el Mordovia Arena fueron el Colombia vs Japón (2-1), Irán vs Portugal (1-1) y Panamá vs Túnez (1-2). Aquellos momentos fueron recordados por la FIFA a través del Twitter.

Si bien la selección peruana quedó eliminada en fase de grupos, la afición ‘Blanquirroja’ se ganó el reconocimiento internacional durante los tres partidos del equipo nacional.

Cabe recordar que la hinchada, llamada como ‘Blanquirroja’ ganó el premio The Best a mejor afición del año, imponiéndose ante los fanáticos de Japón y Senegal y al chileno Sebastián Carrera, fan de Deportes Puerto Montt.

Durante los últimos amistosos de la selección peruana, contra Chile y Estados Unidos, se vio el apoyo de la afición.