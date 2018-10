Floyd Mayweather lució costoso accesorio en partido de la NBA [FOTOS]

No puede con su genio y siempre está dando que hablar. Luego de sus burlas al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y de aparentemente haber aceptado la pelea con el ruso Khabib Nurmagomedov, el boxeador Floyd Mayweather ahora hizo gala de todo su dinero luciendo un accesorio bastante llamativo mientras presenciaba un partido de la NBA.

‘Money’ fue a disfrutar del encuentro entre Los Angeles Clippers y Denver Nuggets, pero como podía ser de otra manera, lo hizo acompañado de un accesorio que solo alguien que gana el dinero Floyd Mayweather puede comprar y que está solo en los sueños cualquier persona. Pero el boxeador no dudo en mostrar su objeto con mucho orgullo.

Se trata de un reloj colmado de diamantes, de Jacob & Co, que fue bautizado como 'El reloj billonario'. ¿Cuanto vale este artículo? Pues nada más y nada menos que la exorbitante cifra de 17,9 millones de dólares. Un reloj sencillamente impresionante y ostentoso, a la altura de los lujos que uno de los deportistas mejor pagados del mundo se puede dar.

Así se lució 'Money' con su reloj en partido de la NBA.

Lo contradictorio es que Floyd Mayweather lució este impresionante reloj con un jean oscuro y una remera gris, ropa bastante común, por lo que no habría dado que hablar de no ser por no haber tenido en uno de sus brazos 'El reloj billonario'.

Floyd Mayweather lideró el ranking Forbes de los deportistas mejor pagados hasta su retiro, en 2015, del que volvió en 2017 para enfrentar a Conor McGregor ganar 100 millones de dólares más. Ahora se especula que se volverá a poner los pantaloncillos cortos para medirse de nuevo con Manny Pacquiao y engrosar más su cuenta bancaria.

Este es el 'Reloj Billonario' que lució el boxeador.