WWE SmackDown EN VIVO: la marca azul celebra 1000 episodios con grandes regresos

WWE SmackDown 1000 EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports 3: la marca azul realizará un episodio muy especial con el regreso de grandes luchadores como marcaron una época en la industria de la lucha libre.

¿Dónde y a qué hora se realizará EN VIVO ONLINE el WWE SmackDown 1000?

Desde el Capital One Arena de Washington D.C., a partir de las 7:00 p. m. (hora peruana), WWE SmackDown festejará sus 1000 programas con la presencia de estrellas del pasado como Rey Mysterio, The Undertaker, Evolution, Edge, The Rock, entre otros.

Rey Mysterio vuelve a WWE SmackDown

La WWE confirmó hace unos que Rey Mysterio hará su regreso a SmackDown a tiempo completo y se enfrentará a Shinsuke Nakamura por un lugar en el WWE World Cup que se celebrará en el evento Crown Jewel el 2 de noviembre en Arabia Saudita.

Otra de las grandes apariciones en WWE SmackDown 1000 será el retorno del grupo Evolution, uno de los stables más emblemáticos en la historia de esta empresa conformada por Ric Flair, Batista, Triple H y Randy Orton.

The Undertaker, quien hizo su aparición en el Super Show-Down, volverá al lugar que él considera su “casa”: SmackDown. El ‘Hombre Muerto’ se prepara para luchar en Crown Jewel, y es posible que lance algún tipo de mensaje para Shawn Michaels y Triple H, a quienes enfrentará junto a su hermano Kane.

¿The Rock aparecerá en el WWE SmackDown 1000?

Según informó el periodista especializado Mike Johnson del portal PW Insider, la aparición de la estrella de Hollywood y excampeón mundial de WWE, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, en el especial SmackDown 1000 no podría darse de manera física.

El ‘Campeón del pueblo’ aparecerá en un video grabado, ya que la agenda del actor de 46 años sigue siendo uno de los problemas principales de sus no apariciones en la empresa más grande de lucha libre: la WWE.

Lo que sí es un hecho son las apariciones especiales de personajes que marcaron una época en WWE SmackDown, como por ejemplo: Edge, King Booker, The Big Show, Michelle McCool, Vickie Guerrero, Teddy Long, etc.

Horarios del WWE SmackDown 1000 en vivo online por Fox Sports 3

Honduras - 6:00 p.m.

Guatemala - 6:00 p.m.

Nicaragua - 6:00 p.m.

Costa Rica - 6:00 p.m.

México - 7:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Panamá - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Estados Unidos (Miami, Florida, Whasington y Nueva York) - 8:00 p.m.

Puerto Rico - 8:00 p.m.

Venezuela - 8:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Uruguay - 9:00 p.m.

Brasil - 9:00 p.m.

España - 2:00 a. m. (miércoles)

Canal para ver EN VIVO ONLINE el WWE SmackDown 1000

Fox Sports 3