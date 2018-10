Perú vs Estados Unidos TRANSMISIÓN EN VIVO: miden fuerzas en amistoso internacional

Perú vs Estados Unidos | La selección peruana tendrá su segundo amistoso internacional cuando enfrente a su similar de Estados Unidos en el Estadio Pratt & Whitney de Connecticut por la Fecha FIFA 2018. Duelo será transmitido EN VIVO a través de Movistar Deportes / Latina / ESPN / Univisión.

¿A qué hora y cuándo juegan Perú vs Estados Unidos EN VIVO ONLINE por el amistoso Fecha FIFA 2018?

El Perú vs Estados Unidos se jugará este martes 16 de octubre EN DIRECTO a las 7:05 p.m. - hora peruana y podrás seguir las incidencias ONLINE a través de LaRepublica.pe.

Perú vs Estados Unidos: la 'Bicolor' vive un gran momento tras triunfo sobre Chile

La selección peruana goleó por 3-0 a Chile, la semana pasada, y se quedó con el 'Clásico del Pacífico' después de cinco largos años.

Los tantos para el equipo de Ricardo Gareca fueron obra de Enzo Roco (en contra) y un doblete de Pedro Aquino, quien ingresó en la parte final para definir el duelo.

Perú vs Estados Unidos: ¿habrá novedades en el equipo de Ricardo Gareca?

Se especula que el 'Tigre' mandará al campo al mismo XI que triunfo en Miami, pero jugadores como Alexander Callens y el propio Pedro Aquino piden oportunidades y no sorprendería verlos desde el arranque en esta nueva Fecha FIFA 2018.

Perú vs Estados Unidos: los americanos quieren recuperarse de su caída ante Colombia

Estados Unidos cayó por 4-2 ante la Colombia de James Rodríguez y tratará de mejorar su imagen contra la selección peruana, ante su público. Los norteamericanos solo tienen una baja confirmada: la del golero Zack Steffen, quien está lesionado. Su lugar será tomado por Bradley Guzan.

Perú vs Estados Unidos: la palabra del DT Dave Sarachan

"Perú tiene la habilidad de castigarte cuando cometes errores. Los respetamos. Son un buen equipo", dijo el DT en la previa. "Yo no diría que Estados Unidos tiene miedo de Perú. El grupo con el que he trabajado durante el último año no tiene miedo, ellos abrazan el desafío", agregó.

La última vez que Perú vs Estados Unidos se enfrentaron fue en el 2015, con triunfo para los estadounidenses por 2-1. El tanto para el cuadro nacional lo marcó Daniel Chávez.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Fecha FIFA 2018, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Perú vs Estados Unidos EN VIVO ONLINE por amsitoso internacional en Fecha FIFA 2018

Perú - 7:05 p.m.

México - 7:05 p.m.

Ecuador - 7:05 p.m.

Colombia - 7:05 p.m.

Panamá - 7:05 p.m.

Guatemala - 6:05 p.m.

Honduras - 6:05 p.m.

Nicaragua - 6:05 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 8:05 p.m.

Bolivia - 8:05 p.m.

Venezuela - 8:05 p.m.

Paraguay - 8:05 p.m.

Argentina - 9:05 p.m.

Chile - 9:05 p.m.

Uruguay - 9:05 p.m.

Canales para ver el Perú vs Estados Unidos EN VIVO ONLINE por amistoso internacional en Fecha FIFA 2018

Movistar Deportes

Latina

ESPN

Univisión Deportes

Perú vs Estados Unidos: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por amistoso internacional en Fecha FIFA 2018

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Edinson Flores y Raúl Ruidíaz.

Estados Unidos: Guzan; DeAndre Yedlin, Matt Miazga, John Brooks, Antonee Robinson; Michael Bradley, Kelly Acosta; Timothy Weah, Julian Green, Kenny Saief; y Bobby Wood

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Perú vs Estados Unidos?

Si quieres seguir en Internet el Perú vs Estados Unidos, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.