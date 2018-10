España vs Inglaterra EN VIVO: partidazo por la Liga de Naciones UEFA

España vs Inglaterra se enfrentan este lunes 15 de octubre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la cuarta jornada de la Liga de Naciones UEFA en el Estadio 'Benito Villamarín' de la ciudad de Sevilla. Este duelo empezará desde la 1:45 (hora peruana) y lo podrás ver por DirecTV Sports; asimismo, seguir todas las incidencias minuto a minuto por LaRepublica.pe.

España vs Inglaterra: clásico europeo

La selección española recibe a su similar de Inglaterra en Sevilla con el objetivo de lograr un triunfo que le permita clasificarse, matemáticamente, para la 'Final Four' de la Liga de Naciones UEFA y afianzar las buenas sensaciones transmitidas desde que Luis Enrique llegó al banquillo.

El nuevo seleccionador español regeneró la moral de su equipo y no solo le acompañan los resultados, sino el buen juego exhibido. Así se comprobó el pasado jueves con su sólido triunfo 4-1 en el amistoso jugado en Cardiff frente a Gales.

En cambio, al éxito de Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018, donde alcanzó las semifinales, le siguió una época imprecisa en la que el conjunto de Gareth Southgate no ofreció ni juego ni resultados.

España manda en el grupo de la Liga de Naciones con seis puntos; mientras Inglaterra y Croacia apenas cuentan con uno, el logrado en la última jornada tras el empate sin goles del pasado viernes en la localidad de Rijeka. Por eso, una victoria bastaría para que los españoles entren a las semifinales del nuevo torneo UEFA.

España vs Inglaterra: altas y bajas en ambos cuadros

Luis Enrique reservó frente a Gales piezas como Nacho Fernández, Marcos Alonso, Sergio Busquets, Thiago Alcántara o Rodrigo Moreno. Todos ellos apuntan a meterse en la oncena ante Inglaterra.

Por su parte, el elenco británico no contará para este cruce con el volante del Liverpool, Jordan Henderson y el central del Manchester City, John Stones; quienes deberán cumplir una fecha de suspensión tras ganarse su segunda amarilla en el duelo ante Croacia.

"No nos hará la vida más fácil, pero esto implica también oportunidades para otros jugadores. Será realmente un buen test en Sevilla para nosotros, con miles de aficionados alentando a España", subrayó en la previa, Gareth Southgate, en alusión a las ausencias que tendrá para el choque frente a España.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Liga de Naciones UEFA, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

📺 50 afortunados seguidores han podido conocer esta tarde a @nachofi1990, @paco93alcacer y a @suso30oficial antes del entrenamiento.



Si quieres estar entre los próximos elegidos, sigue muy atento a nuestras redes sociales. #UnaNuevaIlusión pic.twitter.com/CQSjb3uKss — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 14, 2018

📺 Damos la cara contra el cáncer de mama. Nos unimos a la @aecc_es y vestimos de rosa. Los petos que hemos usado servirán para recaudar fondos destinados a la investigación. #ContigoDamoslaCara



🔗 https://t.co/qZKzN4dfZU pic.twitter.com/8w0YpNKm7J — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 14, 2018

¡Aún estás a tiempo para ver a la @SeFutbol en el Benito Villamarín!



¡¡ENTRA Y COMPRA TU ENTRADA!!



🔗 https://t.co/MqxT5gmc3P pic.twitter.com/TLOqX0rpA3 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 14, 2018

🗣 @SergioRamos: "La @SeFutbol vuelve a brillar con un fútbol único y fabuloso. La afición está recuperando el espíritu ganador que antes veía en nosotros"#UnaNuevaIlusión



🔗 https://t.co/ajEWELVoyg pic.twitter.com/n9koPdOUpQ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 14, 2018

🗣 @LUISENRIQUE21: "Sevilla siempre ha sido mítica y especial para nosotros. Cuanto mayor apoyo podamos tener, mucho mejor para la @SeFutbol. Solo contemplamos la victoria"#UnaNuevaIlusión



🔗 https://t.co/UEtkaUGBmV pic.twitter.com/YLw89VQ3pr — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 14, 2018

A first look at the Estadio Benito Villamarin for the gaffer and @JPickford1... 👀#threelions pic.twitter.com/V64BYNBn3I — England (@England) October 14, 2018

Gareth Southgate confirms @J_Gomez97 will replace Stones in the starting XI: "He's a young defender but a very good defender, so I'm looking forward to seeing him in this game."#threelions pic.twitter.com/S1VYNJZrJd — England (@England) October 14, 2018

20 players involved in today's training session. John Stones and @JHenderson are missing as they're suspended for tomorrow's match.#threelions pic.twitter.com/7obEBl3nfx — England (@England) October 14, 2018

Horarios para ver el España vs Inglaterra EN VIVO ONLINE por la Liga de Naciones UEFA

Honduras - 12:45 p.m.

Guatemala - 12:45 p.m.

Puerto Rico - 12:45 p.m.

México - 1:45 p.m.

Perú - 1:45 p.m.

Ecuador - 1:45 p.m.

Colombia - 1:45 p.m.

Panamá - 1:45 p.m.

Estados Unidos (Miami, Florida y Nueva York) - 2:45 p.m.

Costa Rica - 2:45 p.m.

Bolivia - 2:45 p.m.

Venezuela - 2:45 p.m.

Paraguay - 2:45 p.m.

Argentina - 3:45 p.m.

Uruguay - 3:45 p.m.

Chile - 3:45 p.m.

Brasil - 3:45 p.m.

España - 8:45 p.m

Canal para ver el España vs Inglaterra EN VIVO ONLINE por la Liga de Naciones UEFA

DirecTV Sports

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el España vs Inglaterra?

Si quieres seguir en Internet el España vs Inglaterra, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.