Universitario vs U. Comercio: Diego Haro reemplazó a otro árbitro para dirigir el partido

Universitario de Deportes logró un triunfo importantísimo ante Unión Comercio el último sábado en el estadio Nacional. No obstante, la victoria fue opacada por la cuestionada actuación del árbitro Diego Haro, quien inicialmente no estaba programado para dirigir este importante partido entre equipos que pelean por no descender.

Según los registros de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre la programación de árbitros, Yovani Quevedo era el juez que inicialmente tenía que impartir justicia en el Universitario de Deportes vs Unión Comercio, partido válido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2018.

También se cambiaron a los árbitros asistentes del Universitario vs Unión Comercio

De acuerdo a esta imagen difundida en redes sociales, los árbitros asistentes que inicialmente tenían que acompañar al juez principal también fueron cambiado. La terna que estaba programada desde un principio eran los siguientes: Yovani Quevedo, Edgar Adriazola, Waldy Márquez y César Chung.

Sin embargo, en el duelo entre ‘merengues’ y ‘moyobambinos’ del último sábado 13 de octubre, el único nombre que se repitió de la anterior cuarteta arbitral fue el de Yovani Quevedo, quien estuvo como cuarto árbitro. Diego Haro fue el juez principal, mientras que Jonny Bossio y Víctor Raez fueron los asistentes (jueces de línea).

Aún se desconocen los motivos de porqué de este llamativo cambio; sin embargo, lo cierto es que Universitario de Deportes logró llevarse los tres puntos que, por el momento, lo deja fuera de la zona del descenso del Torneo Descentralizado 2018.

DATO: En la próxima jornada del Torneo Clausura 2018, Universitario de Deportes visitará a Deportivo Binacional.