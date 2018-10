Pablo Bengoechea estaría en la mira de un club de la Superliga Argentina

Pablo Bengoechea está cerca de cerrar su segunda temporada en Alianza Lima. Después de sacar campeón al club blanquiazul tras 11 largos años, el entrenador uruguayo se encuentra en la pelea por ganar el Torneo Clausura y llegar a los play offs del Descentralizado 2018 para conseguir el ansiado bicampeonato.

Sin embargo, Alianza Lima ha encajado dos derrotas consecutivas en el torneo local que han complicado las opciones de luchar por el título nacional y las críticas de los hinchas le han llovido a Pablo Bengoechea. Aún en este escenario adverso, el estratega de 53 años de edad está en carpeta para dirigir a un equipo de la Superliga Argentina.

Se trata del club Atlético Belgrano de Córdoba que se acaba de quedar sin entrenador. El ‘Pirata’ cesó a Lucas Bernadi luego de perder el clásico por 3-0 frente a Talleres. El periodista Diego Rebagliati de RPP señaló en el programa Fútbol Como Cancha que a la directiva de Belgrano le interesa mucho a Pablo Bengoechea.

“Belgrano no tiene apuro (en contratar un técnico) y les interesa mucho Pablo Bengoechea, pero no para este momento, que los hinchas de Alianza Lima no se alarmen. Hasta el 15 de diciembre, Belgrano estaría dispuesto esperar a Pablo Bengoechea, pero va a depender como funciona el interinato”, dijo Rebagliati.

Horas antes de conocerse esta información, el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, explicó que están evaluando su continuidad. “Tiene contrato hasta fin de año, la prioridad es el tema de los resultados, llegando el momento conversaremos con él (sobre una probable renovación)", explicó.

Pablo Bengoechea ha dirigido a la selección peruana (2014), Peñarol (2015-2016) y Alianza Lima (2017-actualidad).