McGregor vs. Khabib EN VIVO: mira los mejores memes previo al evento estelar del UFC 229 [FOTOS]

Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov EN VIVO. Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov paralizan este sábado el mundo de las MMA. Ambos peleadores se disputan el título de peso ligero en el combate estelar del UFC 229. Por supuesto este encuentro no estuvo ajeno a los memes que los fans realizaron y publicaron en las redes sociales.

Nurmagomedov dará su primera defensa del título, mientras que McGregor está decidido a recuperar su cinturón que le fue despojado el año pasado por estar dos años fuera del octágono.

Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov fue confirmado recién dos meses atrás. Según manifestó el irlandés, quería este combate para derrotar y quitarle el invicto al ruso. En las redes sociales con sus divertidos memes.

El peleador ruso, invicto en 26 combates, ganó el título de peso ligero el pasado 7 de abril ante Al Iaquinta en el UFC 223.