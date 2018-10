Manchester United vs Newcastle EN VIVO: partidazo por la fecha 8 de la Premier League

El elenco de Manchester United recibe este sábado 6 de octubre a su similar de Newcastle United en el mítico Estadio de 'Old Trafford' a partir de las 11:30 a.m. - hora peruana EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la fecha 8 de la Premier League, la cuál será transmitida por las pantallas de Directv Sports, Sky Sports, beIN Sports. Asimismo podrás seguir todos los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

Manchester United vs Newcastle: cruce de DT'S en peligro

El parón por fecha FIFA se encuentra a la vuelta de la esquina. Para muchos clubes, esta pausa significa un descanso necesario para acomodar algunos aspectos del equipo, para otros puede llegar a ser un momento de quiebre y terminar catapultándonos fuera del banquillo.

Ese último caso se aplica casi a la perfección con los momentos que atraviesan José Mourinho en Manchester United y Rafa Benítez en Newcastle United.

Los 'Reds Devils' marchan décimos y quieren evitar llegar a cinco partidos sin una victoria por segunda vez desde 1999, algo que ha puesto en duda la continuidad del portugués. Mientras que el español no ha podido llevar a la victoria a las 'urracas' en lo que va de la campaña liguera (dos empates, cinco derrotas) y su puesto en St. James’ Park está en peligro.

Manchester United llega a la octava jornada con sólo 10 unidades, a casi la misma distancia de la punta que comparten dos rivales como Manchester City y Liverpool. Pero principalmente, arriba luego de una floja actuación sin goles ante Valencia por la Champions League, que sembró más dudas sobre la actualidad del equipo.

Por el lado del Newcastle, buscan levantar cabeza y lograr su primer triunfo en esta Premier League.

El historial entre ambos en choques disputados por Premier League; se vieron las caras en 46 oportunidades, de las cuales 26 fueron victorias para los 'diablos rojos', sólo 6 para las 'urracas' y empataron en 14 ocasiones.

Horarios para ver el Manchester United vs. Newcastle EN VIVO ONLINE por la Premier League

Perú: 11:30 a.m.

México: 11:30 a.m

Miami: 11:30 a.m

Madrid: 06:30 pm

Moscú: 07:30 p.m.

Brasil: 01:30 p.m.

Ecuador 11:30 a.m.

Colombia 11:30 a.m.

Argentina: 1:30 p.m.

Chile: 1:30 p.m.

Canales para ver el Manchester United vs. Newcastle EN VIVO ONLINE por la Premier League

DirecTV Sports

Sky Sports

beIN Sports

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online Manchester United vs. Newcastle EN VIVO ONLINE por la Premier League?

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Premier League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.