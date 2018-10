PSV vs Inter de Milán EN VIVO: tras pase de 'Chucky' Lozano, Rosario puso el 1-0 [VIDEO]

¡Letal zapatazo! Pablo Rosario, previa asistencia de Hirving 'Chucky' Lozano, anotó el 1-0 parcial en el PSV Eindhoven vs. Inter de Milán por el Grupo B de la Champions League 2018/19.

Holandeses e italianos se miden en el Philips Stadion en un gran choque de estilos. Además, mientras uno busca seguir sumando, otro quiere lograr su primera victoria.

PSV vs. Inter de Milán EN VIVO: así fue el gol de Pablo Rosario

Sobre los 26 minutos, PSV jugaba en campo rival y tocó hasta encontrar el espacio para hacer daño.

Hirving 'Chucky' Lozano se metió hacia el medio y habilitó a Pablo Rosario cerca de la media luna del área, el holandés controló y sacó un potente disparo que se metió en el ángulo y dejó sin reacción a Samir Handanovič.

No obstante, la ventaja no duró mucho, puesto que Radja Nainggolan igualó el PSV vs. Inter de Milán por la Champions League.