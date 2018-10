¡Emotivo! Bundesliga dedicó mensaje a Claudio Pizarro por sus 40 años [FOTO]

No cabe duda que el nombre de Claudio Pizarro quedará registrado de por vida en la Bundesliga. Lo hecho por el ariete nacional en el balompié alemán es digno de aplaudir tras todo lo hecho con la camiseta del Bayern Múnich y, sobretodo, con la del Werder Bremen.

Hoy, el 'Bombardero de los andes' está de cumpleaños y, precisamente, la mismísima página oficial de la Bundesliga le dedicó un emotivo mensaje por sus 40 años, donde toca el tema de su eventual retiro a final de temporada.

What would the #Bundesliga be without @pizarrinha?



Happy Birthday to the one and only! (Please never leave us) #Piz4rr0 🍕💚 4️⃣0️⃣🎂 pic.twitter.com/Ev59xt3i98