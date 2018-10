Roberto Chale rechazó volver a la 'U' con polémico mensaje [VIDEO]

Universitario de Deportes atraviesa una de sus peores crisis futbolísticas en los últimos años. Hoy se encuentran en la zona de descenso tras haber logrado un empate y una derrota en sus dos últimos encuentros por el Torneo Clausura 2018. Ante este panorama, un sector de la hinchada ‘crema’ exigió la contratación de Roberto Chale al ser un “conocedor de la casa”.

Este martes el ex técnico de Universitario de Deportes declaró para una radio local, y no se cayó nada sobre lo vivido en sus segunda etapa como técnico del equipo 'merengue' e evidenció malos tratos de la directiva de Ate.

“Ni loco voy a la U, no tiene plata. Pero si me pagan como a Ronaldo, no la pienso...”, expresó Roberto Chale cuando los conductores de Exitosa Deportes le abordaron el tema de que si estaría interesado en volver a poner el buzo ‘crema’.

“Agarrar en este momento (la dirección técnica de Universitario de Deportes), y con el fixture horrible que le toca a la U hay que estar loco para agarrarlo, o hay que tener mucha hambre”, apuntó en otro momento de la entrevista telefónica.

Luego, usando adjetivos, se refirió a la directiva ‘merengue’ que los acusó de un mal trato. “Pero son tan sinvergüenzas que te hacen el contrato por cuatro años y te botan al año y no te pagan nada.... y sabes lo que te dicen, anda has tu cola allá, mil juicios tengo”, subrayó el ex jugador de la selección peruana.