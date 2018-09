Liverpool vs Chelsea EN VIVO: con Mohamed Salah y Eden Hazard por la Premier League

Chelsea vs. Liverpool se miden este sábado 29 de septiembre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO en el Estadio 'Stamford Bridge' de Londres. El partido inicia a partir de las 11:30 a.m. - hora peruana y es por la jornada 7 de la Premier League inglesa. Podrás seguir el partido por las pantallas de DirecTV Sports; asimismo, todas las incidencias minuto a minuto por larepublica.pe.

Liverpool vs. Chelsea: por el liderato de la Premier League

Luego de jugar a mitad de semana por la Copa de la Liga, 'blues' y 'reds' vuelven a verse las caras, ahora en 'Stamford Bridge', por la Premier League. El elenco de 'Anfield' llega como líder y con campaña perfecta, mientras que los de Londres están al acecho para ser líder.

El Liverpool, que sólo ha ganado en seis ocasiones en sus visitas al estadio londinense en la Premier, espera que el tridente formado por Mané, Salah y Firmino, que han marcado 9 de los 14 goles que han transformado los 'Reds' este año, esté en su mejor nivel para hacer daño a los 'Blues'.

Liverpool vs. Chelsea: Mohamed Salah contra Eden Hazard

No hay duda que las grandes figuras del Chelsea y Liverpool están bastante marcadas. Por el lado de los locales, Eden Hazard se roba todas las miradas y en el duelo en Copa de la Liga fue el artífice de la remontada. Por el lado de la visita, Mohamed Salah fue el pilar de la campaña que terminó con una final de Champions League la temporada pasada.

Ambos cuadros llegan firmes en la lucha por liderar la Premier League. Los ‘reds’ siguen rectos en el torneo inglés, que no ganan desde 1990. Los londinenses, por otro lado, están solo dos puntos abajo con cinco victorias y un empate, por lo que de quedarse con los tres puntos en Londres, pasarán a la cima de la tabla.

Horarios para ver el Chelsea vs. Liverpool EN VIVO ONLINE por la Premier League

México - 11:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Panamá - 11:30 a.m.

Honduras - 10:30 a.m.

Guatemala - 10:30 a.m.

Costa Rica - 10:30 a.m.

Estados Unidos (Miami, Florida y Nueva York) - 12:30 p.m.

Venezuela - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Puerto Rico - 12:30 p.m.

Canal para ver el Chelsea vs. Liverpool EN VIVO ONLINE por la Premier League

DirecTV Sports

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Chelsea vs. Liverpool?

Si quieres seguir en Internet el Chelsea vs. Liverpool, larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.