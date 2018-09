¡Insólito! David Beckham pudo ir a prisión por este motivo

Uno de los beneficios de ser una mega estrella del fútbol es gozar de los privilegios que te permiten contratar un buen abogado que te pueda sacar casi de cualquier problema. Este es el caso del futbolista inglés, David Beckham, quien se acaba de salvar de la justicia tras haber sido acusado de conducir en exceso de velocidad.

El ex capitán de la selección inglesa iba al volante de un lujoso auto Bentley y fue captado conduciendo a 95 km/h en una zona limitada a 64 km/h, el 23 de enero en Paddington, en el oeste de Londres. Sin embargo, no hay problema que no pueda conocer su famoso defensor.

Nick Freeman, mejor conocido como "Mr. Loophole" (escapatoria) por los medios británicos es conocido por explotar los resquicios legales, señaló al tribunal de Wimbledon que la notificación para su cliente se había realizado 1 día después del plazo legal de 2 semanas. Este hecho fue calificado como “defectuoso”.

“Si la Corona no puede probar que la carta fue enviada por correo de primera clase, el concepto de que llegue en dos días hábiles se va por la ventana. No sería seguro permitir que estos procedimientos vayan más allá", respondió Freeman, esperando que Beckham pueda librarse del tribunal inglés ileso.