Tensa discusión entre periodistas del Real Madrid y Sevilla casi termina en golpes

En YouTube viene circulando un video que muestra y dos periodistas del programa “El Chiringuito de Jugones” teniendo una acalorada discusión tras el partido que jugaron el Real Madrid y Sevilla por sexta fecha de la Liga Santander.

Tomás Roncero, hincha confeso del Real Madrid, y Cristóbal Soria, seguidor acérrimo del Sevilla, son panelistas del “Chiringuito TV” que siempre hacen notar su discrepancia y, tras la goleada que recibió la ‘Casa Blanca’ por parte de los ‘Sevillistas’, se dijeron de todo.

Cuando Roncero ingresó con mucho enfado al set por la derrota del Real Madrid por Liga Santander, Soria atinó a reírse y el conductor del programa (Josep Pedrerol) le recriminó por qué le faltaba el respeto y cuál era el motivo de su burla.

"No me estaba riendo, estaba aguantando la risa, que no es lo mismo", respondió Cristóbal. "Estoy loco porque llegue la publicidad (comerciales) porque me meo de la risa", añadió el hincha del Sevilla.

Tomás Roncero hizo un réplica del comentario hecho por su colega: "Te meas porque tienes incontinencia. Anda al urólogo. Cuando acabe la temporada hablaremos. Cuando tengamos la copa 14, hablaremos".

Como se aprecia en el clip de YouTube, Cristóbal Soria afirmó que el Real Madrid es el equipo grande que más veces ha perdido en casa del Sevilla e instó a su colega a que llore en sus hombros. El conductor del “Chiringuito TV” trató de calmar la situación porque su programa cuenta con miles de seguidores a nivel mundial.

"Yo pienso como un aficionado. Por eso siempre seremos aficionados. Ellos son profesionales y eso quizás es ser frío, calculador, es ser alguien que no se deja llevar por las emociones. Pero yo creo que un profesional también debe dejarse llevar por las emociones, y debe pensar también como un aficionado. Porque hoy me hubiera gustado jueguen once aficionados y no once profesionales", puntualizó Tomás Roncero en el clip de YouTube.