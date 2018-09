¡Le dieron la espalda! Neymar no obtuvo ni un voto en premios 'The Best'

Aquel The Best 2017 en el que ocupó el tercer lugar a mejor jugador del año por detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ya es pasado. Un año después, Neymar fue olvidado completamente en la edición de los premios de la FIFA, puesto que, no estuvo dentro de los finalistas ni fue considerado en el once ideal.

Tras finalizar las ceremonia del The Best, celebrada el lunes en el Royal Festival Hall de Londres, se revelaron los votos que emitieron los capitanes, entrenadores de selecciones nacionales y periodistas. Al contabilizar estos, se confirmó que fue la peor temporada del brasileño: Neymar no recibió votos.

A pesar de haber ganado todo con PSG en Francia tras dejar el Barcelona, el jugador de 26 años no recibió ni el voto de su entrenador en la selección de Brasil, Tite, y su capitán, Joao Miranda. El estratega votó por Luka Modric, Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo mientras que el defensa del Inter de Milan eligió a Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lionel Messi.

El traspaso de Neymar al PSG es considerado el más caro en la historia del fútbol, costándole al cuadro parisino 222 millones de euros. Sin embargo, las actitudes en el Mundial Rusia 2018 y su nivel en el cuadro parisino por las constantes lesiones, terminaron por pasarle factura a ‘Ney’ quien deberá recuperar su nivel esta temporada si quiere regresar al top 10 del The Best.

Dato: Neymar lleva cuatro goles y tres asistencias en siete partidos disputados en la Ligue 1 2018-2019.