El sufrimiento de Naomi Osaka por perder el Torneo de Tokio

“La vida es como una montaña rusa, tiene sus altos y bajos, pero de ti depende disfrutar el viaje”, reza una frase muy conocida que puede resumir la trayectoria de la tenista japonesa Naomi Osaka. La joven de 20 años sorprendió al mundo en ganar los Abiertos de los Estados Unidos, pero eso quedó en el pasado. Hoy la campeona del Grand Slam llora, no de tristeza, llora de coraje porque perdió la final del Pan Pacific Open de Tokio ante Karolina Pliskova.

Transcurrían 63 minutos de juego cuando Pliskova levantó los brazos en señal de victoria, el juez del encuentro indicaba que se terminó el duelo y que la tenista natural de República Checa es la ganadora de los Pan Pacific Open tras superar por dos sets (6-4,6-4 ) a la japonesa. “He superado muchos partidos y situaciones difíciles hasta ahora, quizás gracias a eso el partido de hoy ha resultado más fácil“, comentó emocionada Karolina.

Al comienzo del partido la tenista checa mostró una gran técnica en los saques, superando a la japonesa en varios pasajes del partido.“No creo que haya dado mi máximo nivel en este partido, pero ha sido suficiente. Aunque, por supuesto, el saque ha sido mejor hoy”, comentó Pliskova, quien gracias a este triunfo consigue su título número 11 en la categoría individual y su segundo título de este año, tras el Porsche Tennis Grand Prix de Stuttgart.

Por su parte, Naomi Osaka comentó, llorando, que se tomará un descanso porque la exigencia de las competencias la están agotando tanto en el aspecto físico y mental. ”Nunca me he sentido más cansada en toda mi vida. Verdaderamente no tuve tiempo para descansar. Sentía la fatiga”, señaló la campeona de los US Open.