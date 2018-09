La verdadera razón por la que Cristiano Ronaldo no asistirá a Premios The Best

Cristiano Ronaldo no se hará presente hoy en la Ceremonia de los Premios ‘The Best’, que se llevará a cabo en el 'Royal Festival Hall' de la ciudad de Londres, Inglaterra. ¿La razón? Todos especulaban que sería porque el portugués ya sabe de antemano que no ganará el trofeo, que iría a las manos del croata Luka Modric.

Aunque según el Diario Marca, el verdadero motivo para la ausencia de Cristiano Ronaldo tiene que ver con lo estrictamente deportivo, pues su club, la Juventus, no permitiría que ninguno de sus futbolistas viaje a Londres para la ceremonia por el desgaste que esto supondría, teniendo en cuento que ayer jugaron ante Frosinone y el miércoles Bologna.

Sin embargo, fuentes cercanas al jugador aducen al mismo medio que la ausencia, tal y como se decía en días previos, sí sería por el inminente triunfo de Luka Modric. Cristiano Ronaldo días previos ya había dado a entender que no estaría en la ceremonia, algo que hizo en los premios entregados por la UEFA al Mejor Jugador de Europa en Mónaco en agosto, donde también su excompañero en Real Madrid se hizo del galardón.

Además, al no estar presente, Cristiano evitará verse las caras con Florentino Pérez y con alguno de sus excompañeros en el cuadro merengue Ramos, Varane y Marcelo. Otro de los grandes ausentes en ‘The Best’ será Lionel Messi, quien adujo motivos personales para no ir.