Punto débil

Tan cerca y tan lejos a la vez. Del gol, del descenso, del triunfo y la derrota. Todas son posibilidades para este Universitario lleno de incertidumbre que coquetea con el desastre en sus peores momentos, víctima de una defensa endeble, de una idea de juego que no se plasma y con la esperanza de que aparezca la garra como sello salvador.

Pero el fútbol hace mucho que dejó de ser eso. De ganar con la camiseta, de respeto al estadio, de que el hincha empuje. Sin ideas no hay inventiva, sin sistema no hay revolución. La ‘U’ sigue siendo víctima de sus propios pecados. Un plantel mal conformado, en parte por un castigo y por responsabilidad del anterior técnico (Pedro Troglio), se vio obligado a apostar por juveniles. No por convicción como pasa en la San Martín, que con un plantel que podría ser el de reservas ya tiene un estilo confirmado y juega bien.

El hincha sabía que iba a ser un año complicado, pero no pensaba que estaría a un punto de la zona de descenso, que ese fantasma los persiga. La ‘U’ todavía no encuentra manera de escapar, de alejarse por completo. No importa la tradición, la historia ni los títulos si el presente es difuso, preocupante.

Se cambió de técnico (Nicolás Córdova), se sumaron algunos jugadores de experiencia como Germán Denis, Pablo Lavandeira y Alberto Rodríguez, pero aún parece estar en deuda. Mientras el delantero argentino aún no estrena el grito de gol, el ‘Mudo’ cayó lesionado al segundo partido -algo previsible- y estará fuera de las canchas dos semanas más. El que parece aprobar es Lavandeira, quien marcó el segundo tanto ante los santos.

La ‘U’ es el segundo peor local en el año. Solo ha ganado cuatro partidos como local y nuevamente se deja presionar por el escenario adverso, por la presión y desesperación de querer salir de la zona baja. Aunque el inicio era alentador, cuando Roberto Siucho conectó un centro de Anthony Osorio para abrir el marcador. Raúl Fernández se empieza a hacer figura, salva un tiro lejano de Dakoi, evita que el primer tanto de Denis sea en su propio arco, pero no puede parar el cabezazo de Jefferson Portales, a quien le pierde la marca Schuler en uno de esos errores desafortunados.

La peor manera de irse al entretiempo. Aunque al volver fue peor, porque Fernández se contagia del resto, Jesús Chávez se lo lleva y Gary Correa voltea el marcador. Silencio monumental. Pero reaccionar está en el ADN merengue, que solo tarda tres minutos en empatar con el cabezazo de Lavandeira, desviado en un defensa. Después pudo ganar cualquiera pero no lo hace ninguno. Un punto que sabe a poco, un punto débil para la ‘U’ que sigue muy cerca del abismo.

El próximo sábado el equipo de Córdova se juega una final de visita ante Ayacucho FC -puesto 15 en el acumulado-. Ya no hay margen para el error, equivocarse puede llevar a los cremas a un escenario apocalíptico y ya está obligado a demostrar que la ‘U’ es más grande que sus problemas.❧

Pablo Lavandeira

Mediocampista de Universitario

“Nosotros somos un club grande, estamos de local y teníamos que ganar. Estamos comprometidos para salir de esta incómoda posición.”