FIFA The Best EN VIVO ONLINE: se premiará al mejor jugador del planeta

The Best FIFA 2018, evento que realiza desde hace dos años el máximo ente del fútbol mundial y que premia a los mejores futbolistas del planeta, se realizará este lunes 24 de septiembre a partir de la 1:00 p.m. - hora peruana (EN VIVO ONLINE vía DirecTV) en el Royal Festival Hall, de Londres. Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah compiten por el galardón más importante, la del Jugador del Año.

Cristiano Ronaldo, vigente ganador de los premios The Best

El delantero portugués está nominado básicamente por lo que hizo con su antiguo club, Real Madrid, con el cual logró levantar la decimotercera Champions League, siendo una vez más el goleador del torneo. Sin embargo, su temprana eliminación en los octavos de final del Mundial Rusia 2018 con Portugal le puede pasar factura.

Desde España confirman la información de que Ronaldo, consciente que no será elegido ganador, no acudirá a la ceremonia. Cabe mencionar que 'CR7' ya estuvo ausente en la premiación que llevó a cabo la UEFA para nombrar al Mejor Jugador del Año.

Mohamed Salah, primera vez que aparece entre los tres mejores del mundo

El atacante egipcio tuvo una campaña de ensueño con el Liverpool, con el cual llegó hasta la final de la Champions League y, pese a que la perdió contra el Real Madrid y tuvo que salir antes por una lesión en su hombro, fue mérito suficiente para ganarse un lugar.

Hay que destacar también su aporte goleador que tuvo no solo en Europa, sino también en la Premier League, donde en total marcó 44 goles y regaló 16 asistencia en 52 partidos jugados. Eso sí, en la Copa del Mundo no pudo pasar de la fase de grupos, por lo que es poco probable que sea elegido como el mejor de los candidatos.

Luka Modric, el gran favorito

El croata no solo se impuso con la Copa de Europa, siendo pieza importante en el equipo -en ese entonces- de Zinedine Zidane. 'Lukita' también tuvo un Mundial sobresaliente.

El volante guió a su selección a la gran final -por vez primera en su historia- donde terminó cayendo con Francia, pero su trabajo y esfuerzo durante el certamen no pasaron desapercibidos por los ojos del mundo. Modric le pondría fin a una "dictadura" de Cristiano Ronaldo, quien ha ganado los dos primeros premios de The Best desde que la FIFA se separó de la revista francesa France Football.

Lo que sorprende en la lista de candidatos a Jugador del Año, es que no aparece ningún campeón del mundo. Muchos esperaban ver en el podio a Antoine Griezmann, quien también ganó la UEFA Europa League 2017/18 y la Supercopa de Europa 2018/19 con el Atlético de Madrid, pero al parecer no fue suficiente.

Estas son las demás categorías

Premio The Best a la jugadora de la FIFA

Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol masculino

Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol femenino

Premio The Best al guardameta de la FIFA

Premio Puskás de la FIFA

Premio a la Afición de la FIFA

Premio Fair Play de la FIFA

¡Últimas horas para elegir!



⚽️󠁿 Bale

⚽️ Cheryshev

⚽️ Christodoulopoulos

⚽️ De Arrascaeta

⚽️ McGree

⚽️ Messi

⚽️ Pavard

⚽️ Quaresma

⚽️ Cristiano

⚽️ Salah



¡VOTA por el #Puskás 2018!

🗳️ https://t.co/374yfYnt3u pic.twitter.com/luFkImjzqF — FIFA.com en español (@fifacom_es) 23 de septiembre de 2018

Horarios para ver los premios FIFA The Best EN VIVO ONLINE desde Londres

México - 1:00 p.m.

Perú - 1:00 p.m.

Colombia - 1:00 p.m.

Ecuador - 1:00 p.m.

Guatemala - 12:00 p.m.

Honduras - 12:00 p.m.

Costa Rica - 12:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 2:00 p.m.

Venezuela - 2:00 p.m.

Paraguay - 2:00 p.m.

Bolivia - 2:00 p.m.

Puerto Rico - 2:00 p.m.

Argentina - 3:00 p.m.

Uruguay - 3:00 p.m.

Brasil - 3:00 p.m.

España - 8:00 p.m.

Canal para ver los premios FIFA The Best EN VIVO ONLINE desde Londres

DirecTV (610 y 1610)