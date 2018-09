Argentina vs Polonia EN VIVO: tremendo encuentro por el Mundial de Vóley 2018

Argentina tiene un duro encuentro contra Polonia por la primera fecha del grupo H del Mundial de Vóley Masculino Italia-Bulgaria 2018. El encuentro se jugará en el Palacio de Cultura y Deportes de Varna a las 12:40 p.m. (hora peruana EN VIVO ONLINE EN DIRECTO). Lo transmiten TV Pública Argentina, TyC Sports y DeporTV. Además, podrás seguir el punto a punto a través de Larepública.pe.

Los dirigidos por Julio Velasco lograron una clasificación inesperada a segunda ronda del Mundial de Vóley. Perdieron contra Bélgica, Italia y Japón y vencieron a Eslovenia y República Dominicana, pero obtuvieron un punto frente a los nipones.

La ‘Albiceleste’, sin embargo, no avanzaron a la tercera etapa en la anterior edición, donde quedaron en el puesto once del mundial. Los destacados del equipo son Facunto Conte, Cristian Poglajen, Sebastián Solé y Bruno Lima.

Su rival, Polonia, pinta como favorito a ganar el encuentro. Son los últimos campeones mundiales, después de haber derrotado a Brasil en la final del 2014, donde fue sede anfitrión. Los dirigidos por Heynen Vital están invicto en sus cinco partidos disputados.

Le ganaron a Irán, Bulgaria, Finlandia, Cuba y Puerto Rico en el grupo D y solo cedieron tres sets. Los jugadores más peligrosos son el capitán Michal Kubiak, Bartosz Kurek y Artur Szalpuk.

Ambas selecciones se enfrentaron en el último Mundial de Vóley, en el grupo A. En aquel partido, los polacos ganaron por 3-0. Compartieron el grupo E en la segunda etapa, pero no disputaron un encuentro. Además, chocaron en tres ediciones anteriores (1986, 1998 y 2006). El saldo es empate, con dos victorias para cada país.

Check the highlights of an amazing match! Japan 🇯🇵 wins it 3-2 (26-24, 20-25, 30-32, 25-20, 15-13) but Argentina 🇦🇷 gets the needed point to move to #FIVBMensWCH Round 2!#volleyball #volleyballWCHs @Voley_FeVA @JPN_Volleyball pic.twitter.com/aNwIDCXHBW