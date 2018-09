Selección peruana: Oblitas confirmó el primer rival para amistosos de noviembre

La selección peruana ya tiene rival para los amistosos del mes de noviembre. Según reveló Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la 'Bicolor' jugará ante su similar de Costa Rica, e incluso también podría enfrentar a Argentina.

Como se sabe, la selección peruana ya tiene programado jugar ante Chile y Estados Unidos en la fecha FIFA de octubre; sin embargo, en la FPF ya están planeando todo para finiquitar otros dos encuentros preparatorios antes de que culmine el año.

Es sabido que hubo un contacto con Ecuador, pero los norteños prefirieron otras opciones. En cuanto a la selección de Honduras, que había confirmado en su cuenta de Twitter un amistoso con Perú, aún no hay un acuerdo firmada. Juan Carlos Oblitas confirmó que la 'Blanquirroja' jugará contra Costa Rica en Arequipa o Trujillo.

"Lo de la selección argentina es una posibilidad, esta dentro de los rivales que se pueden dar. Lo de Costa rica es el que está asegurado para el segundo partido en provincia", señaló el 'Ciego' en una entrevista con el programa 'Fútbol como cancha' de RPP Noticias.

"Uno no siempre puede encontrar rivales de la categoría de Alemania y Holanda. No nos sonrojemos si jugamos con Honduras o Costa Rica, no seamos presumidos", culminó el directivo de la FPF.

DATO: La selección peruana, luego de su participación en Rusia 2018 y perder ante Alemania y Holanda, cayó al puesto 21 en el nuevo ranking FIFA.