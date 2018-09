¿Juan Carlos Oblitas renovará con la FPF? El ‘Ciego’ respondió

A un mes de brindar una conferencia de prensa muy concurrida tras la difusión de los audios que involucraban a Edwin Oviedo, Federación Peruana de Fútbol, en presuntos actos de corrupción, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, volvió a tocar el tema de su permanencia en la Videna.

El ‘Ciego’ fue consultado por si ya definió su renovación con la FPF, para seguir acompañando el nuevo proceso de Ricardo Gareca con la 'Blanquirroja' de cara a la Copa América 2019 y las eliminatorias a Qatar 2022. El ex entrenador de la selección peruana en las clasificatorias a Francia 1998, manifestó que todavía no ha tomado una decisión.

“Mi contrato termina el 31 de diciembre y recién ese día voy a definir si me quedo o no. Solo vivo el día a día, ya no me proyecto como cuando era más joven”, dijo Juan Carlos Oblitas en una entrevista a ‘El Comercio’.

Por otro lado, Juan Carlos Oblitas opinó sobre la suspensión del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal por el registro de incidentes en los exteriores de Matute. Además, reveló lo que piensa Ricardo Gareca acerca del torneo local.

“No pudimos hablar de ese tema tan específico. Pero él siente que hay una diferencia muy grande entre la selección y el campeonato nacional. Todos lo sentimos así y esto cada vez se ahonda más. Yo estaba viendo el partido y no lo podía creer. Él está muy mortificado”, añadió.