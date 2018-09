AC Milan vs Cagliari EN VIVO: por la fecha 4 de la Serie A

AC Milan vs. Cagliari EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía Rai Italia America y Serie A Pass: juegan este domingo 16 de septiembre por la fecha 4 de la Serie A italiana en el Estadio 'Arena Cerdeña'. Este cotejo está programado para la 1:30 p.m. (hora peruana) y podrás seguir las incidencias minuto a minuto por larepublica.pe.

El elenco 'rossonero' buscará aprovechar su reciente victoria sobre el AS Roma cuando enfrenten por Serie A a su similar del Cagliari en su recinto.

We have landed in Cagliari welcomed by Rossoneri fans 🛬 Atterrati a Cagliari tra l'entusiasmo dei tifosi rossoneri 👋 #CagliariMilan #ANewMilan pic.twitter.com/7VTSodM8y9

The 23-man squad to travel to Sardinia for #CagliariMilan

I 23 convocati per la sfida della Sardegna Arena pic.twitter.com/vKOlsXW0lD