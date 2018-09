Argentina vs. Italia: tercera fecha del Mundial Masculino de Vóley 2018

La selección Argentina de vóley juega este sábado (2:15 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) ante Italia en el Mundial de la categoría que se realiza en tierras italianas.

Argentina cayó en el debut ante Bélgica (3-1) y luego se recuperó al vencer con contundencia a su similar de República Dominicana (3-0).

El equipo sudamericano tiene que quedar entre los cuatro mejores de su grupo para avanzar a la siguiente ronda. Tanto Argentina como Italia están en el Grupo A del Mundial de Vóley.

Here are the highlights of Argentina's 🇦🇷 3-0 (26-24, 25-15, 25-15) win over Dominican Republic 🇩🇴 for their 1st win in #FIVBMensWCH Pool A! #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/zYsAegjfoO