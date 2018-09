Nilson Loyola se ve en el extranjero

Nilson Loyola se reintegró a los entrenamientos de Melgar esperando el titularato mañana en el partido ante Sport Huancayo.

El seleccionado de Gareca evaluó como positiva su participación en el partido ante Holanda, destacando que los nuevos convocados llegan con la misma ilusión que él tenía cuando debutó con la bicolor.

Ayer resaltó que se sintió bien en el puesto de volante de ataque y que siempre hay cosas por mejorar. “Los errores nos costaron derrotas a pesar de que jugamos bien”.

De niño sólo podía ver las fotos de los estadios europeos en fotografías, de adolescente soñaba con jugar en estos escenarios, como profesional lo logró representando al Perú.

“Yo sueño con jugar en el extranjero. Si es en Europa, mucho mejor. Uno se siente bien al haber jugado ante selecciones de gran nivel”, declaró a La República.

Trascendió en días pasados que Alianza Lima le había soltado una buena oferta. Loyola lo desmintió y dijo enfáticamente: “Yo me considero una persona correcta y honesta. No iba a dejar de cumplir mi contrato con Melgar, club al que quiero así como a su gente, que me trató bien desde que llegué. De igual forma, no hubo otras propuestas”.

El zurdo de Melgar recordó que su vínculo con el club rojinegro termina este año y su futuro no está definido. “Me gustaría jugar en el extranjero. No puedo asegurar que me quedaré en Melgar. Hay que esperar a ver qué pasa hasta fin de año. Mientras tanto, hay que jugar y destacar donde me toque”, refirió Loyola, que llegó a Melgar el 2014 y logró su primer campeonato con Las Reservas que entrenaba Miguel Miranda.