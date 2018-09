Pep Guardiola: "Voy a entrenar a una selección si se da la oportunidad"

A pesar de estar a gusto en el Manchester City de la Premier League y haber renovado con el club hace poco, el técnico español Pep Guardiola ha confesado en una entrevista con Jorge Valdano que acabará su carrera donde empezó: en la cantera del FC Barcelona.

“Yo acabaré donde empecé. Espero que sea en la cantera del Barça. Pasé por tercera y allí supe que estaba preparado para ir a más.” Por otra parte, entre los planes del catalán también está entrenar a una selección, hecho en el que ya había estado involucrado meses atrás cuando se le vinculó con la selección de argentina.

“Voy a entrenar a una selección si se da la oportunidad. Quiero hacerlo, probarlo. Siempre he tenido ese punto de curiosidad", admitió. Sin embargo, cuando Valdano le pregunta que si es una selección donde está Messi, Guardiola entre risas lo rechaza: "¿Argentina? No, mejor Argentina no".

Por otra parte, Pep se sinceró hablando de sus aficiones revelando que a pesar de estar en contacto con el balón pie, no lo ve mucho. “Veo poco fútbol. Lo que me gusta es ver el partido que hemos jugado y ver partidos de nuestro rival. En Inglaterra, como durante ocho meses a partir de las cuatro ya es de noche, agradezco poder estar con la familia.”

