La fuerte conclusión de ESPN sobre Claudio Pizarro: “Está dolido” [VIDEO]

Claudio Pizarro fue noticia en las últimas horas tras dar unas polémicas declaraciones sobre su no convocatoria a la selección peruana. El ‘Bombardero de los Andes’ aseguró que no tendría que lo llamen en estos momentos si no fue considerado para estar en el Mundial Rusia 2018.

“No creo que me llamen, no tendría sentido. Si [Ricardo Gareca] no me llevó al Mundial para qué me llevaría ahora a partidos amistosos. De verdad no tendría sentido", señaló Claudio Pizarro en una entrevista con NexSport.

Estas declaraciones no solo tuvo una repercusión a nivel local, sino también internacional, ya que el programa “Hablemos de fútbol” de la cadena deportiva ESPN analizó lo dicho por el delantero del Werder Bremen.

“Para qué lo van a llevar a un proceso nuevo, sino lo llevaron al que pudo ser su último Mundial. Es un jugador que a Qatar podría llegar con 42 años. Está dolido, porque hasta el final no se sabía lo que iba a pasar con Paolo Guerrero. Y Perú necesitaba un ‘9’. Él se imaginaba que iba a sustituir a Paolo”, expresó el periodista colombiano Andrés Marocco, tal como se puede ver en el video que fue subido a YouTube.

Como se puede apreciar en las imágenes de YouTube, el presentador de este programa de ESPN, Fernando Carlos, ensalzó la trayectoria de Claudio Pizarro en Alemania y dijo lo siguiente: “Me llama la atención el tono de sus declaraciones”.

Por otro lado, el exfutbolista de Alianza Lima y Bayern Múnich, además de hablar sobre su ausencia en la ‘Bicolor’, comentó que no está en sus planes jugar una temporada más como profesional y que el fin de su carrera está cerca.