¿Vuelve a jugar? DT de Puebla habló de la continuidad de Anderson Santamaría

Anderson Santamaría no juega en su club, Puebla de la Liga MX, desde agosto. El defensa de la selección peruana no ha sido considerado por su entrenador, Enrique Meza, para los últimos encuentros. No obstante, la situación del futbolista de 26 años estaría por mejorar.

En conferencia de prensa, el director técnico de 'La Franja' explicó que la razón para no incluir a Santamaría en los enfrentamientos del Puebla se debe al estado en el que llegó tras el Mundial Rusia 2018.

"Llegó de la Copa del Mundo, venía un poco afectado. Intentamos que jugara y no salieron bien las cosas, pero ahora está en mejores condiciones. Tengo que pensar en enfrentar al Querétaro con el mejor Puebla posible. Entonces, a manera de eso, no puedo todavía dar mi alineación, porque faltan tres días, pero Santamaría está cerca de jugar", señaló el director técnico.

Se había especulado una posible futura salida de la 'Muralla peruana'. Al respecto, Enrique Meza indicó que "no lo sé, yo no soy el dueño del Puebla, eso sólo lo sabrán los directivos".

Anderson Santamaría estuvo en dos encuentros de la selección peruana en Rusia 2018. Tras su participación, regresó a Puebla, donde jugó 3 partidos, donde perdieron contra Tiburones Rojos de Veracruz y Santos Laguna y empataron con Necaxa.

Mientras que el defensa peruano continúa con los entrenamientos para quedar listo y jugar con el Pueblo, el entrenador espera obtener en su encuentro contra Querétaro. "Los resultados de visita no han sido buenos, pero estamos encontrando una buena forma de jugar y eso nos tiene motivados como para buscar el mejor de los resultados", expresó.