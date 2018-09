Periodista de DirecTV felicitó al Comando Sur por defender Matute [VIDEO]

La madrugada del lunes, miembros de la iglesia evangélica “El Aposento Alto” ocuparon un terrero del estadio de Alianza Lima y la barra del club, el Comando Sur, llegaron hasta el lugar para enfrentarse a golpe con los fieles.

El reconocido periodista de DirecTV Sports, Daniel Kanashiro, felicitó a Comando Sur en el programa “De fútbol se habla así”, por defender el estadio Alejandro Villanueva tras la toma de la explanada por parte de los más de tres mil integrantres del grupo evangélico.

“Sinceramente, felicitaciones al Comando Sur, la barra oficial del club Alianza Lima, porque supieron defender su casa, su institución. Muchos me pueden decir: “no, pero estas usando la violencia”. No señor. Porque al final saben que es lo que ocurrió, que la barra de alianza terminó haciendo el trabajo que tuvo que haber hecho la policia nacional que estuvo presente horas antes y que no se atrevió a intervenir”, comenzó el relato Kanashiro.

Daniel Kanashiro criticó a la policía nacional

Los ocupantes colocaron candados en las puertas del recinto deportivo y con pintura blanca borraron los símbolos del club íntimo, lo que enfureció a sus hinchas. Los integrantes de ambos grupos, armados con palos, se enfrentaron hasta que ingresaron policías arrojando bombas lacrimógenas.

Daniel Kanashiro criticó la tardía reacción de la policía nacional porque "ellos debieron tomar el control" de la situación de manera pacífica y, no el Comando Sur. Tras los actos de violencia, un evangélico resultó herido y fueron detenidos dos barristas. Por otro lado, mandó un contundente mensaje a la secta evangélica quienes descargaron su furia contra una imagen del Señor de los Milagros sacándola del lugar donde estaba colocada y arrojándola a la basura.

“Y no solamente han ingresado como “Pedro en su casa”, sino que tuvieron la desfachatez de faltarle el respeto a gran parte de la población peruana, no solo por pintar o borrar los símbolos que representan a Alianza Lima sino también metiéndose con las tradiciones religiosas de la gran mayoría de peruanos, tirando la imagen del Señor de los Milagros al tacho de la basura. Son cosas que no se pueden permitir”, concluyó.