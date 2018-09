Juan Carlos Osorio es voceado para dirigir a Colombia, ¿y Paraguay?

¡De locos! Juan Carlos Osorio, hace tan solo unos días fue presentado como nuevo entrenador de la selección de Paraguay para trabajar con miras a la Copa América 2019 y al inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. No obstante, aunque muy increíble que parezca, su continuidad en la 'Albirroja' no estaría asegurada.

Osorio, que no amplió su contrato con la selección de México para buscar nuevos retos en su carrera profesional, era voceado en varias selecciones sudamericanas, pero terminó firmando por Paraguay y todo debió quedar ahí.

Sin embargo, desde Colombia anuncian que el estratega es la opción número uno para reemplazar al argentino José Néstor Pékerman. Y que la operación no es descabellada debido a una cláusula de salida que tendría en su contrato con los guaraníes en caso los 'cafeteros' quieren sus servicios.

“Hasta el momento no hay nada sobre su remplazo (Pékerman), nos tomaremos el tiempo necesario para ello. A hoy, en la Federación Colombiana de Fútbol no hay ningún contacto con ningún cuerpo técnico”, sostuvo el presidente de la Federación Colombiana, Ramón Jesurún.

“Con el profesor Osorio no he hablado. Oficialmente, el comité ejecutivo de la Federación no le ha dado autorización a nadie de hablar ningún técnico; que algunos de sus miembros lo hayan podido hacer, es posible, están en su derecho”, agregó.

En Paraguay dan a entender que dicha cláusula sí existe

“No voy a decir que exista o no esa cláusula que están mencionando, porque voy a faltar a la confidencialidad. Una cláusula de rescisión existe en todo contrato”, dijo el presidente de la APF, Robert Harrison.

"No voy a negar que la primera vez que hablamos con Osorio, me dijo que Colombia era su prioridad. Ojalá no ocurra eso que ustedes creen que va a ocurrir (ir a dirigir a su país). Quiero que estemos tranquilos, que no se preocupen por una cláusula. Le vamos a tener a Osorio con la mente cien por ciento puesta en Paraguay”, culminó el titular del fútbol paraguayo.