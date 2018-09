Carlos Zambrano presenció derrota de Perú y reveló conversación con Ricardo Gareca [VIDEO]

Crecen las opciones para Carlos Zambrano de regresar a la Selección Peruana. El defensor nacional visitó la concentración ‘bicolor’ previo al partido frente a su similar de Alemania y presenció la derrota de los dirigidos por Ricardo Gareca en amistoso internacional fecha FIFA.

En su visita al combinado nacional el pasado sábado, Carlos Zambrano se mostró receptivo y bastante ameno con sus compatriotas. Asimismo, se reunió con el profesor, Néstor Bonillo, donde dialogaron y cenaron.

Hoy, tras observar como la Selección Peruana cayó ante su par de Alemania, Carlos Zambrano habló para los micrófonos de Movistar Deportes y sostuvo que tiene muchas ganas de volver a vestir la casaquilla ‘blanquirroja’.

"He jugado muy poco en los últimos 6 meses y es complicado que un jugador de selección no tenga continuidad. Sé que si le meto más ganas puedo volver. Sí he hablado con el profe, pero tengo que tener continuidad para que me tenga en cuenta. Todo futbolista quiere estar con la selección siempre, si regreso no sería como una revancha", atinó Carlos Zambrano.

Sobre como vio a la Selección Peruana frente a Alemania, señaló: “Vi muy bien al equipo, todos los que entraron respondieron muy bien. Lamentablemente nos vamos con un mal resultado. Todos en la defensa me han sorprendido y me siento contento por ellos porque sé que no es fácil estar en la selección", subrayó el popular ‘león’ a Movistar Deportes.