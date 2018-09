Peru vs Alemania: ¿Claudio Pizarro asistirá al partido en Sinsheim?

Claudio Pizarro es el máximo referente del fútbol peruano en Alemania y continúa siendo noticia después de que no fuera considerado por Ricardo Gareca para el amistoso por fecha FIFA de la selección peruana ante el cuadro teutón. Tras reencontrase con las redes al marcar un doblete y brindar una asistencia en el encuentro de práctica del Werder Bremen contra SV Meppen en Cloppenburg, el 'Bombardero de los Andes' opinó sobre el partido que se disputará en tierras germanas.

El delantero de 39 años fue consultado sobre si irá al estadio estadio Rhein-Neckar-Arena de Sinsheim, localidad situada a casi 5 horas en auto desde Bremen y Claudio Pizarro reveló que no asistirá.

"Veré el partido en casa con mi familia. Deberá ser una noche delante del televisor" dijo ante los medios de comunicación. Sin embargo, El exBayen Munich no ocultó su deseo de que el combinado nacional derrote a Alemania, aunque si dejó en claro que será un duelo difícil.

"Por supuesto que quiero que Perú gane. Pero será muy difícil, porque Alemania se encuentra en una situación complicada en la que necesitan urgentemente la victoria", añadió.

Joachim Löw lamentó la no convocatoria de Claudio Pizarro

En la conferencia previa al partido, el técnico de Alemania, Joachim Löw dio un análisis de la exclusión de Claudio Pizarro y dio motivos porque no fue tomado en cuenta por el comando técnico de la selección peruana.

“Lo de Pizarro, no sé la decisión exacta, a la hora de la convocatoria, dado que jugó mucho tiempo. A lo mejor no se le convocó, porque existe una necesidad de hacer un recambio generacional, y su cuerpo no aguanta tanto. Por eso, no es una gran sorpresa que no haya sido convocado”, dijo Low.