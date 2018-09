¿Qué es lo que hace Cristiano Ronaldo mientras no está con su selección? [FOTO]

La actualidad del astro del fútbol mundial Cristiano Ronaldo no es la mejor en su nuevo club, la Juventus, donde no ha marcado goles en sus 3 primeros partidos en la Serie A y viene siendo duramente criticado por la prensa italiana. Además no fue elegido como mejor jugador del año por la UEFA, premio en el cual era el favorito.

En estas circunstancias, Cristiano Ronaldo le pidió una licencia al técnico de selección de Portugal, Fernando Santos, para no disputar los partidos contra Croacia (empate 1-1 el viernes) e Italia (debut en la Liga de Naciones, este lunes) para concentrarse en poder mejorar su rendimiento con la Juventus.

Pero además hay otro motivo que CR7 le expuso a su entrenador, el cual que necesitaba tomarse un descanso. Y eso es justamente lo que está haciendo en estos momentos el exjugador de Real Madrid, quien colgó una foto en sus cuentas de Instagram y Twitter que remeció las redes sociales.

En la imagen se puede ver a Cristiano Ronaldo tomando sol en un lujoso yate. El portugués acompañó la imagen con la leyenda “Vitamina D”. Por su puesto los comentarios en favor y en contra de esta publicación no tardaron en llegar por parte de sus seguidores y detractores.

Cristiano Ronaldo disfruta de sus vacaciones y no estará en los partidos de Portugal.

Cristiano Ronaldo volverá a los terrenos de juego el próximo 16 de septiembre, cuando la Juventus reciba al Sassuolo (su escolta en la tabla, dos puntos por debajo) por la cuarta jornada de la Serie A. Se espera que el ‘Bicho’ reaparezca con su selección el 11 de octubre, contra Polonia, en la Liga de Naciones de la UEFA.