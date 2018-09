Argentina goleó 3-0 a Guatemala en amistoso por fecha FIFA [RESUMEN]

Argentina, con una nueva camada de jugadores, no desentonó y goleó por 3-0 a una modesta Guatemala en amistoso internacional por fecha FIFA disputado en Los Angeles Memorial Coliseum, California.

La 'albiceleste' no extrañó a Lionel Messi y en la primera parte liquidó el partido gracias a tantos de Gonzalo 'Pity' Martínez, de penal, Giovani Lo Celso -golazo desde fuera del área- y Giovanni Simeone -primer gol con la selección absoluta- antes de irse a vestidores.

Scaloni, en el complemento, decidió mover el banco y dar minutos a jugadores como Santiago Ascacíbar, Matías Vargas, Alan Franco, Franco Vázquez, Franco Cervi y Walter Kanneman.

Defendieron con éxito su ventaja de tres goles y consiguieron una victoria que ayuda mucho en lo anímico para esta nueva versión de Argentina.

La subcampeona del mundo en Brasil 2014 ahora enfrentará a Colombia el próximo martes en un choque de poder sudamericano.

45' Descanso. Argentina golea 3-0 a Guatemala.

43' ¡Goooooooooooooooool de Argentina!

Giovanni Simeone convierte el tercero para la albiceleste.

43' Se hace difícil jugar por el estado del césped.

41' Los jóvenes de Argentina muestran buenas cosas.

38' Primero Pavón y después Palacios, casi hacen el tercero. Otro corner para Argentina.

35' ¡Gooooooooooooool de Argentina!

Lo Celso aumenta la ventaja para los gauchos con un golazo.

34' ¡Cercaaaaaaa! Gran jugada de Pavón con Lo Celso, que tras una pared deja solo al de Boca. Casi le queda a Simeone.

32' Primera llegada de Guatemala, Vargas tiró un centro al que no pudo llegar nadie.

30' Tiro libre de Simeone, que no está cómodo hasta ahora.

26' ¡Goooooooooooooool de Argentina!

Pity Martínez rompe la paridad desde los once pasos y adelanta a la 'albiceleste'.

25' ¡Penal para Argentina! Le va a pegar Pity Martínez.

22' Argentina domina, pero le falta definición.

18' ¡Se salva Guatemala! Ahora Simeone de cabeza y la saca Motta en el ángulo.

19' Motta se queda con un disparo lenao de Paredes.

18' Pelota de Paredes para Pavón que la cruzó al medio pero Palacios llegó tarde.

16' Argentina, ni bien pierde la pelota, presiona para recuperarla.

14' ¡Increíble! Se lo perdió Funes Mori ahora. Estaba solo en el área chica.

11' Lo Celso es el más activo en Argentina. Se mueve por todo el frente de ataque.

9' Infracción sobre el Pity Martínez. El jugador de River no entró mucho en juego todavía.

8' ¡Simeone! Giovanni cabeceó solo en el área pero la pelota se fue alta.

7' ¡Avisa Argentina! Disparo de Pavón desde lejos que pega en un defensor y se va a las manos de Motta.

5' Scaloni da indicaciones a sus jugadores. Quiere que el equipo toque y se mueva rápido.

1' ¡Empezó el partido!

Argentina:

Guatemala:

Los gauchos buscan olvidar la eliminación en octavos de final en Rusia 2018. Se fue el director técnico Jorge Sampaoli y aun no contrataron a otro entrenador. De forma interina se encuentra Lionel Scaloni, quien dirige a la sub 20 de ese país.

No fue convocado Lionel Messi ni otros referentes como Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María. Prefirió llamar a jóvenes, por lo que los únicos que pasan los 30 años son los arqueros Sergio Romero y Franco Armani. Sin la esperanza de quedarse por el sudamericano juvenil, Scaloni espera mostrar un equipo fresco para el enfrentamiento.

Ayer confirmó el once titular que estará en el campo de juego. No estará el guardameta Romero, mientras que Paulo Dybala y Mauro Icardi estarían de suplentes. Es probable su presencia contra Colombia. Giovanni Simeone jugará desde el arranque.

Guatemala espera dar un buen encuentro contra la ‘Albiceleste’. Regresó su DT, Walter Claverí, quien espera hacer un buen partido, pese a que en la Federación Nacional de Fútbol de su país robaron cerca de 4 400 piezas de uniformes. Los ‘Chapines’, que estuvieron casi dos años suspendidos por la FIFA, buscan mejorar de cara a sus próximos torneos de la Concacaf.

Argentina vs. Guatemala: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por fecha FIFA

Argentina: Gerónimo Rulli, Renzo Saravia, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Cristian Pavón, Giovani Simeone, Gonzalo Martínez. DT Lionel Scaloni.

Guatemala: Paulo César Motta, Rafael Morales, Héctor Moreira, Elías Enoc Vásquez, Allen Yanes, Rodrigo Saravia, Frank de León, José Contreras, Jorge Vargas, Kevin Norales, José Martínez. DT Walter Claverí.

