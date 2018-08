Barcelona vs Alavés EN VIVO: por la fecha 1 de la Liga Santander de España

Barcelona debuta frente a su similar del Alavés este sábado 18 a partir de las 3:15 p.m. (hora peruana) en el Estadio ‘Camp Nou’. El duelo entre ‘blaugranas’ y ‘albiazules’ será por la primera fecha de la Liga Santander de España y podrás verlo EN VIVO y EN DIRECTO por las pantallas de ESPN 2 o seguir los pormenores ONLINE y el minuto a minuto por LaRepublica.pe.

El último campeón del torneo español, FC Barcelona, empieza este sábado a defender el título de liga que obtuvo la temporada pasada ante un Alavés que intentará dar la primera sorpresa del campeonato ibérico.

Este duelo, a parte de la titularidad indiscutible del astro futbolista argentino, Lionel Messi, con la camiseta del Barcelona, podría marcar el debut oficial del flamante refuerzo ‘culé’, Arturo Vidal. Pues hasta ahora sólo disputó algunos minutos en la Supercopa de España frente al Sevilla y el primer tiempo del cotejo amistoso ante Boca Juniors por el Trofeo ‘Joan Gamper’.

Sin embargo, medios españoles aseguran que el director técnico ‘catalán’, Ernesto Valverde, no alinearía al multifuncional jugador chileno como titular, sino que comenzaría desde la banca de suplentes.

Asimismo, en la previa, Ernesto Valverde sostuvo que el Deportivo Alavés no será un adversario fácil, pues en las campañas pasadas provocó más de un problema a la escuadra ‘culé’ en cotejos por el campeonato doméstico.

Deportivo Alavés quiere volver a ser un visitante incómodo para el FC Barcelona; tal como lo fue el 10 de septiembre del 2016, cuando ganó 1-2 (última caída de los ‘azulgranas’ en su recinto).

Costa Rica - 2:15 p.m.

Honduras – 2:15 p.m.

Guatemala - 2:15 p.m.

Panamá - 3:15 p.m.

México - 3:15 p.m.

Perú - 3:15 p.m.

Colombia - 3:15 p.m.

Ecuador - 3:15 p.m.

Estados Unidos (Miami, Florida y Nueva York) - 4:15 p.m.

Bolivia - 4:15 p.m.

Paraguay – 4:15 p.m.

Venezuela – 4:15 p.m.

Chile – 4:15 p.m.

Argentina - 5:15 p.m.

Uruguay - 5:15 p.m.

Brasil - 5:15 p.m.

España - 11:15 p.m.

ESPN 2

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Philippe Coutinho; Lionel Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé

💪⚽ Training ahead of the first league game of the season, bring it on! pic.twitter.com/qbkWV5tq1Y