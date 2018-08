Boca Juniors vs Barcelona EN VIVO: enfrentamiento por el trofeo Joan Gamper

Boca Juniors y Barcelona se enfrentarán este miércoles (11:15 a.m., hora peruana EN VIVO ONLINE EN DIRECTO) en un espectacular partido por el Trofeo Joan Gamper. El encuentro se disputará en el Camp Nou y será trasmitido por TNT Sports y ESPN. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de LaRepública.pe.

Dos grandes equipos chocarán el miércoles. Los ‘Xeneizes’ llegan motivados tras vencer a Talleres de Córdoba en el inicio de la Superliga Argentina. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto quieren aguarles la fiesta a los azulgranas. Es la sexta vez que el club ‘Bostero’ participa en el certamen amistoso, aunque nunca logró ganarlo. La única vez que estuvo cerca fue en el 2003, cuando forzó el encuentro a penales.

Barcelona estrena su equipo para afrontar la temporada en su casa. Los dirigidos por Ernesto Valverde esperan demostrar su talento con el que lucharán por la Champions League y la Liga Santander. Se reforzaron con jugadores como el chileno Arturo Vidal y el brasileño Malcom. Los ‘culés’ ganaron la Supercopa de España este domingo después de vencer por 2-1 a Sevilla.

Cabe recordar que la última vez que ambos clubes se enfrentaron por el Trofeo Joan Gamper fue en el 2008, victoria por 2-1 para Barcelona. Cabe recordar que los catalanes le propinaron una de las mayores goleadas a los ‘Xeneizes’ en 1989, cuando los humillaron por 9-1, una de los peores resultados en la historia de la institución argentina. En sus nueve encuentros previos, Boca Juniors ganó 5, perdió 3 y empató en una ocasión.

La última vez que Boca Juniors disputó el Trofeo Joan Gamper:

Horarios del Barcelona vs. Boca Juniors

Costa Rica - 10:15 a.m.

Perú - 11:15 a.m.

Colombia - 11:15 a.m.

Ecuador - 11:15 a.m.

México - 11:15 a.m.

Panamá - 11:15 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida) - 12:15 p.m.

Venezuela - 12:15 p.m.

Bolivia - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

Chile - 12:15 p.m.

Argentina - 1:15 p.m.

Uruguay - 1:15 p.m.

Brasil - 1:15 p.m.

España - 6:15 p.m.

Francia - 6:15 p.m.

Canales del Barcelona vs Boca Juniors

Argentina - TNT Sports

México - ESPN Play Norte, ESPN Norte

Estados Unidos - Radio Barca

Venezuela - ESPN 2 Andina

Panamá - ESPN Norte, ESPN Play Norte

Nicaragua - ESPN Norte, ESPN Play Norte

Honduras - ESPN Norte, ESPN Play Norte

Guatemala - ESPN Norte, ESPN Play Norte

El Salvador - ESPN Norte, ESPN Play Norte

Ecuador - ESPN2 Andina

República Dominicana - ESPN Play Norte, ESPN Norte

Costa Rica - ESPN Norte, ESPN Play Norte

Colombia - ESPN2 Andina

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Barcelona vs Boca Juniors?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona vs Boca Juniors, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.