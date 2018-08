Boca Juniors vs Talleres de Córdoba: fecha, hora y canal del cotejo por la Superliga Argentina | EN VIVO

Boca Juniors vs Talleres de Córdoba se miden por la primera jornada de la Superliga Argentina en La Bombonera. Cotejo está programado (EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE vía TNT Sport) para este domingo a las 9:00 a.m. – hora peruana y 11:00 a.m. – hora argentina. Miguel Araujo fue convocado en la visita.

‘Xeneize’ con la moral a tope

Boca viene de superar por 2-0 a Libertad de Paraguay en cotejo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2018 gracias a tantos de Ramón ‘Wanchope’ Ábila y del reciente fichaje estrella, Mauro Zárate.

PUEDES VER Dos equipos latinoamericanos en la lista de las 20 camisetas más bellas del mundo

Además, el equipo de Guillermo Barros Schelotto, vigente bicampeón del certamen, quiere seguir siendo líder en el torneo, algo que ha conseguido desde el 11 de noviembre del 2016, cuando salieron airosos de su visita a River Plate en el estadio Monumental de Núñez.

¿Miguel Araujo hará su debut en Talleres de Córdoba?

El defensa nacional dejó Alianza Lima para llegar a Argentina y rápidamente entró en la lista de convocados para este importante encuentro. De jugar, sería el tercer partido en el presente año en que enfrente a Boca Juniors, ya que lo hizo en dos ocasiones, por la Copa Libertadores, cuando vestía la camiseta íntima.

Horarios del Boca Juniors vs Talleres de Córdoba

Costa Rica - 8:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 6:00 p.m.

Canal del Boca Juniors vs. Talleres

TNT Sports

Fanatiz

Boca Juniors vs. Talleres en vivo por TNT Sports

Relatos: Pablo Giralt

Comentarios: Matias Martin

Campo de juego: Manuel Olivari y Angela Lerena

Alineaciones probables del Boca Juniors vs. Talleres

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Nahitán Nández, Wilmar Barrios, Cristian Pavón, Mauro Zárate, Edwin Cardona; Carlos Tevez.

Talleres de Cordoba: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Miguel Araujo, Juan Cruz Komar, Facundo Medina; Andrés Cubas, Pablo Guiñazú, Juan Ramírez, Aldo Araujo, Brian Montenegro; Samuel Sosa.

Internet: ¿Dónde puedo seguir el partido entre Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba?

Si quieres seguir en Internet el Boca Juniors vs Talleres de Córdoba, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.