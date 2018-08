Brasil vs Corea del Norte EN VIVO: por el boleto a cuartos de final del Mundial sub 20 Femenino

La selección brasileña sub 20 femenino se mide frente a su similar de Corea del Norte este domingo 12 de agosto (6:30 p.m. – hora peruana) por la última jornada del grupo B de la Copa Mundial FIFA Francia 2018. El duelo entre la ‘canarinha’ y norcoreanas será en el Estadio ‘Stade Guy Piriou’ y podrás verlo EN VIVO Y EN DIRECTO por las pantallas de DirecTV Sports o seguir las incidencias ONLINE y el minuto a minuto por LaRepublica.pe.

Obligados a ganar y pensar en el otro

La escuadra ‘garota’ luchará por no quedar en el último lugar del grupo B; asimismo, soñar con una eventual clasificación a la siguiente fase, siempre y cuando se dé un resultado positivo en el otro partido de la serie entre el líder Inglaterra y el segundo de la tabla, México.

Las dirigidas por Bueno Dorival de 49 años saben que el único resultado que les conviene del otro cotejo es un triunfo de las inglesas sobre las aztecas; ya que las británicas tienen 4 puntos y las mexicanas 3. Si sale vencedor Inglaterra; Brasil, ganándole a Corea del Norte, sumaría cuatro y se quedaría con la segunda casilla.

Por su parte, la ‘canarinha’ no la tendrá fácil, pues, las norcoreanas ganando también clasificarían a la siguiente etapa. La diferencia es que no tendrían la obligación de ojear el otro encuentro, por que tienen 3 puntos y saliendo airosas frente a Brasil, sumarían 6 y sellarían su boleto a los cuartos de final del Mundial Femenino Sub 20 Francia 2018.

Cabe destacar que, Brasil tiene un historial negativo frente a Corea del Norte. Anteriormente se han enfrentado en cuatro oportunidades; las norcoreanas vencieron en tres ocasiones, mientras que las ‘garotas’ tan solo una vez.

Horarios del Brasil vs Corea del Norte

México - 6:30 a.m.

Costa Rica - 5:30 a.m.

Perú - 6:30 a.m.

Colombia - 6:30 a.m.

Ecuador - 6:30 a.m.

Panamá - 6:30 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 7:30 a.m.

Bolivia - 7:30 a.m.

Chile - 7:30 a.m.

Paraguay - 7:30 a.m.

Venezuela - 7:30 a.m.

Argentina - 8:30 a.m.

Uruguay - 8:30 a.m.

Canal del Brasil vs Corea del Norte

DirecTV Sports

Probables alineaciones del Brasil vs Corea del Norte

Brasil: Nicole; Monalisa, Ingryd, Thais Reiss, Andressa; Luana, Katrine, Angelina, Victoria; Brenda Woch y Geyse

Corea del Norte: Ok Kum Ju; Ryang Ryong Mi, Sin Jong Hyang, Ri Kum Hyang, Ri Chun Gyong; Pang Un Sim, An Kuk Hyang, Kim Pom Ui, Ko Kyong Hui; Ja Un Yong y Kim Kyong Yong

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Brasil vs Corea del Norte?

Si quieres seguir en Internet el Brasil vs Corea del Norte, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.