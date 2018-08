Arsenal vs Manchester City: debutan en la Premier League | EN VIVO

Hacen su estreno. Arsenal y Manchester City se enfrentan este domingo por la primera jornada de la Premier League en el Emirates Stadium. Cotejo está programado para las 10:00 a.m. EN VIVO ONLINE y será transmitido vía DirecTV Sports.

Nueva etapa

Arsenal, que después de 22 años reemplazó a Arsene Wenger y trajó a Unai Emery, procedente del PSG, quiere inicia con pie derecho una nueva era en el club.

PUEDES VER Manchester City ganó 2-0 al Chelsea y se convirtió en campeón de la Community Shield

El DT español tiene el principal objetivo de volver a levantar la Premier League para los 'Gunnes' tras unos 14 largos años de sequía.

El cuadro londinense se ha reforzado con el uruguayo Lucas Torreira, Stephan Lichtsteiner, Sokratis Papastathopoulos, Bernd Leno y el joven Mattéo Guendouzi.

A defender el título

Manchester City, vigente campeón inglés, arrancó la temporada ganando el título de la Community Shield tras superar a Chelsea de Maurizio Sarri.

El Mago haciendo magia. @21LVA esconde el balón al primer toque y marca al segundo en el último #afcvcity. 👌 pic.twitter.com/vsIBF1DwS9 — Manchester City (@ManCityES) 11 de agosto de 2018

Los 'citizens' contrataron, por pedido explícito de Pep Guardiola, a Riyad Mahrez, quien dejó el Leicester City. El argelino forma un tridente de ataque junto a Sergio Aguero y Leroy Sané.

Arsenal 0-3 Manchester City, último duelo por la Premier League

Horarios del Arsenal vs Manchester City

Costa Rica - 9:00 a.m.

Honduras - 9:00 a.m.

Guatemala - 9:00 a.m.

Panamá - 10:00 a.m.

México - 10:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 11:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

Venzuela - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

España - 5:00 p.m.

Canal del Arsenal vs Manchester City

DirecTV Sports

Alineaciones probables del Arsenal vs Manchester City

Arsenal: Bernd Leno; Héctor Bellerin, Shkodran Mustafi, Sokratis Papastathopoulos, Ainsley Maitland-Niles; Lucas Torreira, Granit Xhaka, Henrikh Mkhitaryan; Mesut Özil,Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette.

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Vincent Kompany, Benjamin Mendy; Fernandinho, Bernardo Silva, Phil Foden; Riyad Mahrez, Leroy Sané y Sergio Agüero.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Arsenal vs Manchester City?

Si quieres seguir en Internet el Arsenal vs Manchester City, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.