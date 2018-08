Manchester United vs Leicester City EN VIVO ONLINE: partidazo en el inicio de la Premier League

Vuelve la Premier League. Manchester United será el encargado de inaugurar la temporada en Inglaterra enfrentando al Leicester City en el Old Trafford este viernes (2:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN 2), por la primera fecha del torneo.

En Manchester United se ha presentado un enorme problema en la interna del club luego que José Mourinho, técnico del equipo, manifestó sentirse "decepcionado" porque el club no cumplió con dos pedidos: un defensor central y un mediocampista, para completar la plantilla.

Sergio Romero, Antonio Valencia, Marcos Rojo, Diogo Dalot Ander Herrera y Nemanja Matic no jugarán en Manchester United por lesión. Por otro lado Paul Pogba, Ashley Young, Jesse Lingard y Marouane Fellaini llegaron tarde al club después de sus participaciones en el Mundial y no han participado de la pretemporada.

Jose Mourinho looks ahead to Leicester, the new season and more...