Arsenal contrató a la revelación de Uruguay en Rusia 2018

No es casualidad que el Mundial Rusia 2018 haya traído sorpresas. Una de ellas se hizo oficial esta mañana. El Arsenal de Inglaterra oficializó el fichaje del futbolista uruguayo, revelación en la Copa del Mundo, Lucas Torreira. El jugador de 22 años cumplirá su sueño de jugar la Premier League.

Mide 1,68 m. y eso no lo achicó para enfrentarse a grandes figuras como Cristiano Ronaldo y Paul Pogba. Con el primero tuvo mejor suerte. Uruguay eliminó a Portugal en octavos de final, pero quedó fuera de la Copa del Mundo tras perder contra Francia. Sin embargo, en ambos partidos, Torreira se ganó los aplausos por su entrega y garra. Esto habría convencido a los directivos del Arsenal.

"Es un jugador joven que ya tiene una buena experiencia, pero que quiere seguir creciendo. Le damos la bienvenida a Lucas al Arsenal y esperamos con interés que se nos una pronto para la pretemporada", sostuvo el entrenador de los 'Gunners', Unai Emery, quien también destacó sus capacidades físicas y la técnica futbolística de Torreira.

