Nadal vs Veselý TRANSMISIÓN EN VIVO: por el pase a cuartos de final en Wimbledon 2018

El español Rafael Nadal juega este lunes (10:30 am hora peruana EN VIVO ONLINE) ante el checo Jiří Veselý en la cuarta ronda del Wimbledon 2018.

El español, ratificado como el número 1 del ránking FIFA, llega como el favorito a este encuentro. Ya derrotó a Jiri Vesely en la única ocasión en la que se han visto las caras, en 2015 en Hamburgo (Alemania) sobre tierra batida. Rafael Nadal se llevó la victoria por 6-4 y 7-6 (2).

Jiří Veselý, tenista checo de 24 años, ocupa el puesto número 93 de la ATP y llega tras derrotar al italiano Fabio Fognini, por 3-1.

Nadal no accede a los cuartos de final del Wimbledon desde el 2011 así que tiene una gran tarea pendiente en este torneo. De ganar este partido podría enfrentar al argentino Juan Martín del Potro.

HORARIOS DEL RAFAEL NADAL - JIRI VESELÝ

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.30 a.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.30 a.m.

Argentina, Uruguay y Chile: 12.30 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 5.30 p.m.

CANALES DEL DEL RAFAEL NADAL - JIRI VESELÝ

ESPN 2

Relatos: Eduardo Varela

Comentarios: José Luis Clerc

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL RAFAEL NADAL - JIRI VESELÝ?

