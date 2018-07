Hincha israelita recibió apoyo económico de Gareca en Rusia 2018

Su presencia en Rusia 2018 lo hizo conocido en todo el mundo. David Chauca Quispe llegó hace unos días y compartió sus experiencias en el país sede de la Copa del Mundo, donde recibió el apoyo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y de Ricardo Gareca, junto a su comando técnico.

Para el programa Domingo al día, el peruano indicó que “el profesor Gareca me apoyó económicamente para mi estadía. Él me contó que todo el comando técnico hizo una chanchita para darme un dinero. Luego me dijo ‘te vamos a seguir apoyando’”. Además, señaló que recibió una entrada de manos del ‘Tigre’ para el partido de Perú contra Francia, que aprovechó en venderla para costear su estancia en el Rusia. “Todo ahí es caro”, explicó.

El conocido hincha israelita declaró que también recibió la ayuda de Edwin Oviedo, presidente de la FPF, para asistir a los tres partidos de la selección peruana en Rusia 2018. “Llegamos al hotel, él (Oviedo) se hizo presente y dijo ‘no se preocupen, ustedes tienen sus entradas para los tres partidos’ y nos dio los boletos”, expresó mientras estaba en su casa celebrando su regreso junto a sus seres queridos.

Anteriormente, para llegar a la sede de la Copa del Mundo, David Chauca había recibido el apoyo del alcalde de San Juan de Miraflores con el pasaje de ida. En Rusia, el hincha número uno de la ‘Blanquirroja’, no solo alentó al equipo bicolor, también fue estafado por los taxistas e intervenido por la policía local por repartir volantes de su religión.