Despedires volver

Eloy Jáuregui

Brasil juega igual. Uruguay jugó igual. Dos equipos monotemáticos. Por eso perdieron ayer. Tabárez lo dijo. Que hace 12 años es un sueño. Que en esa élite del gran fútbol, para él es un orgullo el ser protagonista. Y así hayan perdido, mañana hay que seguir soñando. Uno es el sueño, otros, el resultado.

Qué vivo soy al comentar de un resultado. Yo no jugué. Yo no perdí. Jugaron ellos. Perdieron ellos. Pero yo la sufrí más. Uruguay el país pequeñito. Brasil el país enorme. Pero Uruguay depende de once. Y Brasil de millones. El Maestro Tabárez tiene un arquero (ayer la malogró), dos centrales y dos delanteros. Brasil tiene millones.

Igual, con ese equipo pequeño nos iluminó. Y Diego Godín dijo sobre el fatal Muslera: “es un arquerazo, todos cometemos errores, otras veces nos ha salvado partidos increíbles, no hay que reprocharle nada”. Sí, eso es el fútbol. Un sueño, un perdón y una esperanza.

Yo decía de ese Brasil, también fatal. Es un poema con un también final, triste y lleno de decepción. Pero pongamos orden. Lo leí ahí. El fútbol es la expresión cultural por excelencia, la única que despierta masivamente un orgullo nacionalista, a veces algo frívolo, pero siempre necesario para marcar presencia contundente en un mundo ancho y ajeno.

El fútbol es sueño y también la gran esperanza.